POPULÆR: Mike Lindell tar bilder sammen med fans under Trump-rallyet natt til søndag norsk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-venn til VG: − Jeg har snakket med advokatene

VALDOSTA, GEORGIA (VG) Mike Lindell mener å ha sett bevis for valgjuks. Selv om ingen av Trumps udokumenterte påstander har holdt i domstolene.



Lindell blir av amerikanske medier kalt «MyPillow guy» etter å ha tjent seg rik på pute-salg. Han dukker stadig opp i amerikanske TV-reklamer for eget firma, og har de siste årene deltatt på flere arrangementer i Det hvite hus.

– Jeg snakket med Trump for tre uker siden, sier han til VG inne på presserommet på Trump-rallyet som fant sted på flyplassen i Valdosta, Georgia natt til søndag.

– Da var han positiv, som alltid. Akkurat som meg, sier han og gir fra seg et stort smil.

PÅ SCENEN: Melania Trump introduserte ektemannen sin under lørdagens rally i Georgia. Foto: Thomas Nilsson / VG

På scenen foran et par-tre tusen ivrige – og stort sett munnbindløse – Trump-supportere, holdt den avtroppende presidenten en nær to timers lang tale.

Trump viet det meste av tiden til det han mener er «massivt valgjuks», under det som i hovedsak skulle være et valgmøte for å få tilhengerne hans til å stemme på republikanerne under Senatsvalget i Georgia i januar.

Bakgrunn: Derfor avholder Georgia Senatsvalg i januar

Trump og hans advokatteam har ikke fått medhold i retten for sine påstander, og har gjentatte ganger gått på nederlag. Også USAs justisminister og nær støttespiller av Donald Trump, William Barr, sa denne uken – at det ikke er funnet bevist for valgjuks som ville endret resultatet.

fullskjerm neste STO TETT: Coronatallene er skyhøye i USA nå, og tall viser at én amerikaner mister livet hvert 30 sekund. På rallyet var det få som brukte munnbind.

«Fake news»

Lindell mener likevel at det finnes, og han påstår også at han har snakket med advokatene og at han skal ha sett bevis.

På spørsmål om hvorfor domstolene ikke har gitt Trump medhold i retten, svarer Lindell:

– Fake news. De virkelige nyhetene kommer neste uke, sier han uten å gå mer i dybden på hvilke nyheter dette er.

– Men jeg har snakket med advokatene og sett bevis.

JUBEL: Trump høstet applaus og jubelrop under talen sin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump var først og fremst i Georgia for å vise sin støtte til vikarsenator Kelly Loeffler og senator David Predue i forbindelse med Senatsvalget i Georgia 5. januar – som fikk et par minutter på scenen sammen med Trump.

– Hvis ikke vi stemmer vil vi miste landet vårt, sa Loeffler til folkehavet som responderte med klapping og rop.

Utfallet av valget i januar vil avgjøre hvem som vil få flertall i Senatet – og det er knyttet stor spenning til resultatet.

Les også: Folk strømmet til Trump-rally i Georgia fra hele USA: −Det viktigste rallyet

SKAL STEMME: Richard fra Georgia ønsker ikke oppgi etternavnet sitt, men forteller at han har bestemt seg for å stemme i Senatsvalget i januar. Foto: Thomas Nilsson / VG

Skal stemme

Richard var en av dem som hadde møtt opp for å se Trump tale. Iført hatt og et stort Trump-flagg brukte han lørdagen sin på å støtte presidenten.

Også han trakk frem de udokumenterte påstandene om valgjuks som en avgjørende faktor for at han i dag dukket opp på sitt aller første Trump-rally.

Han er selv fra Georgia, og skal stemme under Senatsvalget 5. januar.

– Min stemme er mer til president Trump enn den er til Senatorene. Og det er et forsvar mot det som skjer nå med valget, og integriteten til valget, sier han og legger til at selv om han mener det har skjedd valgjuks i presidentvalget vil det ikke få ham til å la være å stemme under Senatsvalget.

STORT OPPMØTE: Det var et massivt oppmøte for Trump natt til søndag norsk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Tragedie for landet vårt»

VG snakket tidligere i uken med tidligere Bush-rådgiver, Mike Murphy, som mener Georgia-valget kan bli jevnt – fordi retorikken som Trump fører vil gjøre at tilhengerne hans møter opp, samtidig som demokratene som misliker Trump vil gjøre alt de kan for å vinne Senatet.

For å få til det må demokratene ta begge setene i Georgia – hvor visepresident Kamala Harris vil bli tungen på vektskålen.

– Jeg er redd for at retorikken hans vil gjøre at folk ikke stoler på valgsystemet vårt. Det er i så fall en tragedie for landet vårt, og vil ta lang tid å reparere, sa Murphy til VG.

Publisert: 06.12.20 kl. 13:36

