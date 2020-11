MISTENKELIGE DØDSFALL: Flere nyfødte døde på Chester-sykehuset i nordvest England i 2015 og 2016. Politiet mener de ble drept. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Britisk sykepleier siktet for åtte babydrap

En britisk sykepleier er siktet for åtte drap og ti drapsforsøk. Alle ofrene er babyer på nyfødtklinikken hvor hun jobbet.

Nå nettopp

Drapene og drapsforsøkene skal ha skjedd i 2015 og 2016 på The Countess of Chester Hospital, ifølge en pressemelding fra politiet onsdag kveld.

Lucy Letby (30) fra Chester, sør for Liverpool, har blitt etterforsket for babydrapene i flere år og pågrepet to ganger tidligere.

Men hun er aldri blitt formelt siktet.

Tirsdag ble hun pågrepet for tredje gang – og denne gangen har påtalemyndigheten gitt politiet tillatelse til å sikte henne for drapene, ifølge pressemeldingen.

Nyheten om siktelsen preger nyhetsbildet i Storbritannia onsdag kveld.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Her jobber politiet på bopelen til den siktede sykepleieren. Bildet er fra 2018, da hun også ble pågrepet i saken. Foto: Peter Byrne / PA Wire

30-åringen er siktet for åtte drap og ti drapsforsøk, og skal etter planen fremstilles for varetektsfengsling torsdag, ifølge pressemeldingen.

Politiet startet først etterforskning av dødsfallene på Chester-sykehuset i 2017.

Etterforskningen har involvert dødsfallene til 17 babyer og 16 tilfeller der livet til de nyfødte så vidt ble reddet.

– Foreldrene til alle babyene er blitt orientert om denne siste utviklingen. Dette er en ekstremt vanskelig tid for alle familiene, og det er viktig å huske at i kjernen av dette, er det flere etterlatte familier som vil ha svar på hva som har skjedd med deres barn, uttalte politietterforsker Paul Hughes etter tirsdagens pågripelse, ifølge NTB.

STOR AKSJON: Politiet ved boligen til den siktede sykepleieren i 2018. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Publisert: 11.11.20 kl. 22:28

