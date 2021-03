VINNER IGJEN? Mange tror Benjamin Netanyahu vil søke støtte hos islamist-partiet til Mansour Abbas. Foto: Ariel Schalit / AP

Netanyahu kan få støtte av islamist-parti

Igjen kan Israels statsminister skrive historie. For å få flertall i parlamentet er Benjamin Netanyahu villig til å gå i allianse med det arabiske islamistpartiet i Israel.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

Da over 90 prosent av stemmene var telt opp sent onsdag ettermiddag, var det ingen klar vinner i det fjerde israelske parlamentsvalget på to år.

Stemningen i Likud-leiren sto da i sterk kontrast til den svært optimistiske Benjamin Netanyahu som tirsdag avla sin stemme ved et valglokale i Jerusalem tirsdag.

– Dette er en demokratifestival i et lykkelig land, hvor folk smiler, slo statsministeren fast overfor israelsk presse.

Mens det kunne se ut som om som en bitte liten ledelse for Netanyahus konservative Likud parti og den konservativ/religiøse blokken, ble det ut over onsdag åpenbart at velgerne ikke ser ut til å gi Netanyahu et flertall.

– Høyrepartiene med Likud og støttepartiene ligger an til å få 59 plasser i parlamentet, av de totalt 120 setene i Knesset, skriver The Jerusalem Post onsdag ettermiddag.

Den trengs 61 mandag for å kunne danne en styringsdyktig israelsk regjering. Den arabiske listen til Mansour Abbas ser ut til å få fem mandat. Med politisk støtte fra Abbas vil Likud og den konservative blokken, inkluderte de religiøse partiene, få flertall.

COVID-STEMME: Selv om valgdeltagelsen var lav under det israelske valget, var det også covid-19-pasienter som fikk avlagt sin stemme. Foto: Oded Balilty / AP

– Statsministeren har under de siste valgkampene betegnet den Israels arabiske minoriteten som en femte kolonne og terror-sympatisører. Det ville være en pinlig situasjon for Netanyahu om han må søke støtte hos den arabiske listen for å kunne fortsette som statsminister. Dette skriver Associated Press, APs korrespondent, Joseph Krauss.

Både konservative Jerusalem Post og den liberale avisen Haaretz gjør et poeng av at Israels statsminister Benjamin Netanyahu over tid har gjort sine hoser grønne hos Mansour Abbas, mangeårig leder at den arabiske enhetslisten, som ofte er preget av splittelse og politisk krangel.

NY STRATEGI: Islamist-partiet til Mansour Abbas kan tenke seg å støtte den israelske statsministeren, om de får sine krav om høyere levestandard innfridd. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Den israelske statsministeren har vært på besøk i de palestinsk/arabiske landsbyene i Israel, og skal ha omtalt seg selv på arabisk som Abu Yair, noe om betyr «faren til Yair». Yair er Netanyahus eldste sønn.

Mansour Abbas rettferdiggjør over for sine palestinsk/arabiske velgere at han vil samarbeide med statsminister Netanyahu og andre sionist-partier, hvis det kan føre til en bedre hverdag og levekår for de arabiske samfunnene innenfor den israelske statens grenser. I mange av disse er livet preget av høy kriminalitet, stor arbeidsløshet og elendig infrastruktur, ifølge The Jerusalem Post.

Den israelske journalisten og kommentator i den liberale avisen Haaretz, Gideon Levy, har i en årrekke vært kritisk til israelske myndigheters behandling av den palestinsk/arabiske minoriteten i Israel.

– De israelske araberne støtter ikke Benjamin Netanyahu fordi de liker hans politikk. Mansour Abbas har skiftet taktikk fordi forholdene i det palestinske Israel er så ille. Han spiller sin politiske kort godt og han vil gjøre hva som helst for å få oppmerksomhet rettet mot de fryktelige forholdene de israelske araberne lever under, sier Gideon Levy til VG.

– Gitt at statsminister Netanyahu ved flere anledninger har karakterisert arabiske israelere som støttespiller av terror, hvorfor vil ha nå samarbeide politisk med dem?

– Av en årsak, og en årsak alene. Benjamin Netanyahu gjør hva som helst for å beholde makten og slik gjør muligheten større for at han kan unngå å bli dømt og fengslet for korrupsjonstiltalen han har hengende over seg. Hadde det ikke vært for at vaksineringen av den israelske befolkningen har vært såpass vellykket, over fem millioner israelere, meg selv inkludert, er nå vaksinert. Vi lever neste som normalt her nå, hvis noe kan kalles normalt i Israel, sier Gideon Levy.

ET FEMTE VALG: Den markante israelske kommentatoren, Gideon Levy, tror det politiske kaoset i Israel vil fortsette: – Jeg mener det vil gå mot et nytt valg igjen, sier han til VG. Foto: Harald Berg Sævereid

Han har ingen tro på at statsminister Netanyahu klarer å stable på beina en styringsdyktig regjeringen. – Selv med den konservative og religiøse og den arabisk støtten i tillegg, ligger det an til politisk kaos i overskuelig fremtid. Derfor tror jeg det blir et femte valg om ikke så veldig lenge, mener den politiske kommentatoren Gideon Levy.