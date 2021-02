Sakte, men sikkert er livet på vei til normalen i storbyen Tel Aviv i Israel. Foto: JAVAD PARSA

Israel åpner opp etter lovende vaksine-effekt

Israels skyhøye vaksinetempo har gitt gledelige resultater. Ferske tall viser at vaksinen er 98 prosent effektiv mot alvorlig sykdom. Nå starter gjenåpningen.

Av Caisa Linea Hagfors

19. desember begynte Israel vaksineringen med Pfizer-vaksinen. På kort tid har de vaksinert rekordmange – og ligger allerede milevis foran Norge. Ifølge VGs vaksinestatistikk har landet foreløpig satt 7 132 468 vaksinedoser, mens landet har et innbyggertall på drøyt ni millioner.

Den raske vaksineutrullingen har ført til at Israel nå er et av de første landene til å delvis åpne opp skoler, butikker, restauranter og treningssentre.

Fersk statistikk fra Israels helseminister Chezy Levy skal tilsi at risikoen for å bli alvorlig syk av covid-19 har sunket med 95, 8 prosent etter at vaksineringen begynte, skriver The Times of Israel.

EFFEKTIVE: Et garasjeanlegg i Givatayim, like utenfor Tel Aviv i Israel, er omgjort til vaksinasjons-senter. Siden 19. desember har israelerne satt over 7 millioner enkeltdoser. Foto: JACK GUEZ / AFP

I 98 prosent av tilfellene bidro vaksinen også til å hindre at den smittede fikk pustevansker, mens i 98,9 prosent av tilfellene forhindret den innleggelser og dødelig utfall, skal helseministeren ha sagt, ifølge avisen.

De ferske funnene er basert på data landet har innhentet fra 1.7 millioner innbyggere som var fullvaksinerte innen 30. januar. Denne gruppen fullvaksinerte er sammenlignet med en tilsvarende gruppe ikke-vaksinerte.

Ifølge VGs egen coronastatistikk har Israel nå en synkende smittetrend.