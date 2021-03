Foto: J.J. GUILLEN / EFE

Dansk TV 2 erfarer: Forlenger AstraZeneca-pausen

Ifølge kanalen har danske myndigheter besluttet å forlenge pausen for vaksineringen med AstraZeneca.

Pausen blir forlenget til midten av april, erfarer danske TV 2 fra flere kilder.

Ifølge kanalen har regjeringen nettopp orientert lederne for partiene i den danske nasjonalforsamlingen om beslutningen.

Danmark har, som Norge og Sverige, satt vaksineringen på pause etter rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger blant personer som har blitt vaksinert med AstraZeneca.

Danske helsemyndigheter har varslet pressekonferanse klokken 12.15 torsdag. Ifølge danske TV 2 vil de altså kunngjøre at vaksineringen fortsatt vil pauses frem til uke 15.

Årsaken til forlengelsen skal ifølge TV 2 være at det fortsatt mangler svar på undersøkelser om en sammenheng mellom vaksinen og de alvorlige blodpropp-tilfellene.

Også i Norge skal helsemyndighetene ta en beslutning om vaksinens fremtid. Det er ventet at Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket vil komme med en avgjørelse fredag.

Så langt har fire personer i Norge omkommet etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca. Det er ikke påvist en direkte årsakssammenheng, men overlege og professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet mener det er sannsynlig.

Han sa forrige uke at vaksinen har utløst en kraftig immunrespons, som har trigget systemet slik at de vaksinerte har fått en sjelden kombinasjon av blodpropp og lave blodplater.

Rikshospitalet ved Oslo Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge har den siste uken jobbet på spreng for å gjøre videre undersøkelser. Resultatene av disse vil ha betydning for hva norske helsemyndigheter bestemmer seg for å gjøre.

