FORTSATT STANS: Danmark vil fortsette med midlertidig stans for AstraZeneca-vaksineringen.

Danmark forlenger AstraZeneca-pausen med tre uker

Danske myndigheter har besluttet å forlenge pausen for vaksineringen med AstraZeneca, mens de mistenkte alvorlige bivirkningene undersøkes.

– AstraZeneca er fortsatt en effektiv og sikker vaksine mot covid-19, men det kan ikke utelukkes at det er en sammenheng, sier seksjonsleder Tanja Erichsen i det danske legemiddelverket på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Samtidig har myndighetene, i påvente av undersøkelser om en sammenheng mellom vaksinen og de alvorlige blodpropp-tilfellene, besluttet å forlenge AstraZeneca-pausen med tre uker. Altså frem til uke 15.







– Vi er veldig klar over at en fortsatt pause av vaksineringen forsinker det danske vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19. Vi har imidlertid fryst dem, og hvis vi beslutter å gjenoppta vaksineringen vil vi kunne hurtig distribuere og bruke dem, sier direktør i Sunhedsstyrelsen, Søren Brostrøm i en pressemelding.

Danmark har, som Norge og Sverige, satt vaksineringen på pause etter rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger blant personer som har blitt vaksinert med AstraZeneca.

Erichsen i Lægemiddelstyrelsen sier at det er vanlig å oppdage bivirkninger av vaksiner, når de tas i bruk i store deler av befolkningen, med andre grupper og sykdomsbilder enn det har vært i testgruppen.

– De undersøkelsene vi er i gang med, handler om hva som er mekanismene og sykdomsbildet. Det er slik vi kan identifisere om det er noen spesifikke grupper som ikke skal ha denne vaksinen, sier hun.

Også i Norge skal helsemyndighetene ta en beslutning om vaksinens fremtid. Det er ventet at Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket vil komme med en avgjørelse fredag.

Tre tilfeller med samme sykdomsbilde

Det danske legemiddelverket har mottatt meldinger om 20.000 mistenkte bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen, men understreker at de fleste handler om milde og forbigående symptomer.

11. mars ble det rapportert om et sjeldent sykdomstilfelle, der en kvinne i 60-årene døde etter å ha blitt vaksinert. Siden denne datoen har det kommet én rapport som beskriver det samme sykdomsbildet.

– Utover det har vi registrert et dødsfall som har likheter med dette sykdomsbilde, sier Erichsen i Lægemiddelsstyrelsen, og tilføyer at dette dødsfallet ennå ikke er ferdig undersøkt.

Hun understreker at undersøkelsene i Danmark fortsetter.

Undersøker fortsatt årsakssammenheng

Så langt har fire personer i Norge omkommet etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca. Det er ikke påvist en direkte årsakssammenheng, men overlege og professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet mener en slik sammenheng er sannsynlig.

Han sa forrige uke at vaksinen har utløst en kraftig immunrespons, som har trigget systemet slik at de vaksinerte har fått en sjelden kombinasjon av blodpropp, blødninger og lave blodplater.

De som ble syke med disse mistenkte bivirkninger i Norge har alle vært under 55 år.

Rikshospitalet ved Oslo Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge har den siste uken jobbet på spreng for å gjøre videre undersøkelser. Resultatene av disse vil ha betydning for hva norske helsemyndigheter bestemmer seg for å gjøre.

Fortsetter i flere land

Finland kunngjorde onsdag at de vil ta i bruk vaksinen igjen, men at den kun vil tilbys til personer over 65 år. I Frankrike vil de kun gi AstraZeneca til de over 55.

Andre land, som Tyskland og Storbritannia, har ingen aldersbegrensning for vaksinen.

Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA konstaterte forrige uke at vaksinen er trygg og effektiv, og ga grønt lys for videre bruk – etter at flere land stanset vaksineringen.

De kan ikke utelukke en sammenheng mellom de alvorlige blodproppene og vaksinen, men mener likevel at nytten veier opp for risikoen. EMA anbefaler imidlertid å legge inn en advarsel om mulige bivirkninger i preparatomtalen av AstraZeneca-vaksinen.