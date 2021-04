HEDRET MED KRIGSKORSET: Major Knut Andreas Flydal kikker utover Tanf-basen, dagen etter IS-angrepet. Foto: FORSVARET

Forsvaret bekrefter: Slik angrep IS norske soldater

For første gang forteller Forsvaret at norske soldater deltok i skarpe oppdrag mot IS inne i Syria. Enheten som major Knut Andreas Flydal ledet ble utsatt for et tolv timer langt angrep fra krigere som kjempet til døden.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

8. april 2017: En enhet norske soldater fra Forsvarets Spesialkommando (FSK) er på oppdrag utenfor Tanf-basen, i sørlige Syria, nær grensen til Irak og Jordan.

Denne dagen er det snekkerarbeid som skal gjøres. En utpost rundt en mil fra basen, på en høyde, skal forsterkes. De jobber og svetter hele dagen i stekende sol.

Halvparten av gruppen får vende tilbake til basen litt før de resterende. Avdelingens leder, Knut Andreas Flydal (39), da kaptein, blir værende ved utposten.

Plutselig ser han røyk og sand stige mot himmelen ved basen. Beskjeden via sambandet bekrefter det han allerede har skjønt:

«Tanf er under angrep».

TRENING: Norske soldater og den syriske opposisjonsgruppen de trente opp. Foto: FORSVARET

Hemmelig oppdrag

Mellom høsten 2016 og høsten 2017 deltok norske spesialsoldater i et oppdrag for å trene syriske opprørsgrupper, krigere som vestlige allierte omtalte som «Vetted Syrian Opposition».

I praksis ville mentoroppdraget føre dem rett inn i frontlinjen. Motstander var terrorhæren Den islamske staten (IS).

Frem til nå har Forsvaret villet si minst mulig, og knapt kunnet bekrefte at norske soldater var inne i Syria.

Men fredag ble major Flydal tildelt den sjeldne utmerkelsen Krigskorset med sverd «for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse i kamp under en hendelse i Syria 2017, i den internasjonale koalisjonen mot ISIL».

– Jeg er veldig takknemlig for tildelingen, som jeg tar imot på vegne av flere. Jeg var heldig som fikk være leder for en så dyktig og motivert enhet, sier han til VG.

MINERYDDING: En norsk soldat leter etter eksplosiver lagt igjen av IS. Foto: FORSVARET

I begrunnelsen fra regjeringen heter det at «Flydals tapperhet og ledelse var avgjørende for den gode måten han og avdelingen løste oppdraget og hendelsen på».

VG omtalte angrepet i en artikkel 11. april 2017, men da ville ikke Forsvaret bekrefte at de norske soldatene var involvert, av hensyn til sikkerheten til soldatene.

Da Flydal sto ved utposten og skjønte at IS hadde angrepet basen, var han aldri i tvil om å vende raskt tilbake. Halvparten av enheten hans var på innsiden.

– Innledningsvis var det noen få enkeltpersoner fra min enhet som klarte å slå tilbake den første bølgen av angrepet, som var massiv. De soldatene er jeg utrolig stolte av, forteller han.

– Men angrepet var ikke over. Vi måtte komme oss inn for å kunne bistå, forteller Flydal.

Angrepet startet mens det skumret, og innen Flydal og resten av enheten hadde kommet frem, var det blitt mørkt.

Situasjonen var uforutsigbar. Hva hadde skjedd?

UTENFOR BASEN: Soldater smales i mørket inne i Tanf-basen. Foto: FORSVARET

Selvmordsbombere

Det Flydal fikk høre om angrepet tydet på at det var godt planlagt, forberedt og utført: IS hadde klart å skaffe både uniformer og et kjøretøy som matchet det som ble brukt av gruppen de norske soldatene trente.

På den måten fikk IS-krigerne tatt seg helt frem til basen, der sjåføren detonerte sin dødelige last.

– De hadde sprengt seg inn med en bilbombe med en selvmordsbomber, og så fulgte de etter med pickup biler med tunge våpen på lasteplanet, forklarer Flydal.

Da resten av den norske enheten ankom basen sto en diger lastebil fast i sandgrøftene som var gravd rundt porten. Fra utsiden kunne de ikke se noen i førerhuset. De visste at angrepet på ingen måte var over, men fikk en vond følelse:

Hva hvis lastebilen inneholdt sprengstoff?

DETONERES: Lastebilen full av eksplosiver er blitt slept ut i ørkenen og en kontrollert detonering utløses. Foto: FORSVARET

– Dagen etter fikk vi bekreftet at det var en presis antagelse. Lastebilen inneholdt samme mengde sprengstoff som det som gikk av i regjeringsbygget den 22. juli, og bomben var bedre laget. Hadde den detonert ville hele basen vært borte.

Hvorfor sjåføren ikke fikk utløst bomben fikk de aldri vite. Det så ut til at han hadde kjørt seg fast og fortsatt sitt angrep til fots.

Flydal og enheten klarte å ta seg forbi lastebilen, og inn i basen, slik at de ble med på motangrepet.

– Det var godt å se at alle våre var i god behold. Men jobben med å forsvare basen fortsatte.

IS-krigerne angrep gjennom hele natten. De fleste av dem kjempet til døden.

UTKIKKSPUNKT: En norsk soldat ved utkikkspunktet i Tanf-basen. Foto: FORSVARET:

Døde med bombevest

Pentagon har bekreftet at også amerikanske spesialsoldater deltok i motangrepet, mot de anslagsvis 20–30 IS-krigerne. Amerikanske talspersoner opplyste at ingen amerikanere ble drept. Flydal forteller at ingen av de norske ble skadet.

– Men den syriske gruppen som vi trente, hadde dessverre lidd tap.

Fra motparten lå 15 døde IS-krigere igjen. Alle ikledd bombevester, som måtte desarmeres. Lastebilen ble dratt ut i ørkenen og bomben detonert på trygt vis.

– Det hadde vært en lang dag før angrepet, og en meget lang natt, så vi var slitne. Risikoen er fortsatt stor dagen etter et slikt angrep, men man må ut og sikre området.

Noen dager senere var det klart for ny patruljering ute i felt.

– Det var faktisk en god følelse. Vi hadde hatt en grundig debrif av det som hadde skjedd. Og vi liker ikke å være på defensiven.

Flydal og enheten fullførte sin del av oppdraget senere samme vår.