Kampen om høyesterett fortsetter: Demokrater varsler lovforslag om fire nye seter

Seks av de ni dommerne i USAs høyesterett er utnevnt av republikanerne. Demokratiske kongressmedlemmer vil løse problemet ved å utvide domstolen med fire seter.

Et lovforslag som tar til orde for å øke antall dommere i USAs høyesterett til 13, vil ifølge nettstedet Intercept legges frem under en pressekonferanse torsdag.

Arbeidet ledes av senatoren Ed Markey fra Massachusetts og lederen for justiskomiteen i Representantenes hus Jerry Nadler fra New York.

– Hvem er enige i at vi bør utvide høyesterett? spør senatoren Markey på Twitter natt til torsdag.

Kongressrepresentantene Hank Johnson og Mondaire Jones har også skrevet under på forslaget.

– Demokratiet vårt henger i en tynn tråd. Og majoriteten til høyresiden i høyesterett kapper tråden, sier Jones, som representerer New York, til Forbes.

USAs høyesterett består i dag av ni dommere. Seks av disse regnes som konservative. For å bøte på dette, vil demokratene altså øke domstolen med fire seter, slik at det totale antallet dommere blir 13.

Kongressen har endret størrelsen på domstolen syv ganger tidligere i historien, men siste gang var i 1869, skriver Forbes.

Debatt etter Bader Ginsburgs dødsfall

Demokratenes fremstøt for å øke antall plasser i den viktige domstolen blåser liv i den ideologiske kampen om høyesteretts fremtid – en debatt som for alvor tiltok etter dødsfallet til den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg i september i fjor.

Amerikanske høyesterettsdommere sitter på livstid, og har stor makt over viktige sosiale saker i samfunnet.

Nyheten kommer etter at president Joe Biden i forrige uke satte sammen en komité som skulle se på mulige endringer i domstolen, skriver NBC News.

Den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg ble regnet som et liberalt ikon, og hun uttrykte selv et sterkt ønske om at hun ikke ble erstattet før etter presidentvalget 4. november.

Daværende president Donald Trump trosset dette, og fikk gjennom sin ønskede kandidat, den katolske jusprofessoren Amy Coney Barrett, en drøy uke før valget.

Hun var den tredje dommeren Trump fikk innsatt i USAs høyesterett gjennom sin tid som president.

Demokratene har fryktet at endringer som den liberale fløyen har kjempet gjennom, for eksempel gjennom abortloven og retten til likekjønnet ekteskap, vil stå i fare nå som høyesterett tipper i en konservativ retning.

Før Amy Coney Barrett ble tatt i ed som dommer, advarte kongressrepresentanter i demokratenes venstreliberale fløy om at de ville prøve å øke antall plasser i domstolen dersom republikanerne fortsatte planene sine om å få henne på plass før presidentvalget.

New York-representanten Alexandria Ocasio-Cortez, populært kalt «AOC», er blant dem som har tatt til orde for å «utvide retten».

– Demokratene vil gjøre alt for makt

De møter sterk motstand fra republikanerne. Arkansas-senatoren Tom Cotton skriver på Twitter natt til torsdag at demokratenes forslag vil «være ødeleggende for USAs høyesterett».

– Demokratene vil gjøre alt for makt, skriver han videre.

Kongressen har makt til å endre tallet på dommere i den viktige domstolen. Ifølge NBC er det imidlertid lite sannsynlig at de demokratiske kongressmedlemmene vil få gjennom forslaget sitt i nærmeste fremtid:

Partiets flertall er svært knapt, og enkelte demokrater har også uttrykt skepsis til et slikt forslag – blant dem partiets mektigste mann, president Joe Biden.