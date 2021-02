I VERDENSROMMET: Dette bildet, tatt i november i fjor, viser et Crew Dragon-fartøy fra SpaceX ved ankomst den internasjonale romstasjonen. Foto: HANDOUT / NASA

Skal gjennomføre første «sivile» romferd noensinne i 2021

SpaceX opplyser mandag at innen årets utgang vil det for første gang i historien skje en romferd uten en eneste profesjonell astronaut.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge det privateide romfartsselskapet skal de i løpet av fjerde kvartal i år ha sendt et romfartøy, en såkalt Crew Dragon-kapsel, i bane rundt jorden med fire personer i, alle «sivile».

Det melder CNBC.

Jared Isaacman, grunnleggeren og konsernsjefen for Shift4 Payments, et amerikansk selskap som utvikler betalingsløsninger, skal lede romferden.

– Livslang drøm

Isaacman opplyser i en pressemelding sendt ut av SpaceX at formålet med turen er å samle inn penger til et barnesykehus, og at han ønsker å donere de tre andre plassene til «bestningsmedlemmer som vil bli valgt ut for å representere ferdens tre pillarer, håp, generøsitet og fremgang».

Og skulle du ha lyst til å bli med kan du søke om å få en av de tre plassene her. Men da må du skynde deg. Utvelgelsen skjer allerede om 27 dager, 1 time, 50 minutter og 18 sekunder (i skrivende øyeblikk...).

Oppdraget har fått navnet Inspiration4.

– Inspiration4 er realiseringen av en livslang drøm og et steg mot en fremtid hvor hvem som helst kan utforske stjernene. Jeg er klar over det enorme ansvaret som kommer med å lede et slikt oppdrag, og jeg ønsker å bruke dette historiske øyeblikket til å inspirere menneskeheten og samtidig hjelpe å takle barnekreft her på jorden, sier Isaacman i pressemeldingen.

Fikk du med deg? SpaceX’ første bemannede rakett er skutt opp

les også Vellykket SpaceX- og NASA-oppskyting: – Et stort vendepunkt

Sendte astronaturer til ISS

Han og de tre han skal ha med seg vil gjennomgå opptrening hos SpaceX, det private romfartsselskapet eid av Elon Musk.

SpaceX er det første private selskapet som har sendt astronauter opp i verdensrommet. Inkludert til den internasjonale romstasjonen, ISS.

Utviklingen av SpaceX har foregått lenge. I mars 2017 klarte de for første gang å få en bærerakett til å returnere til jorden av seg selv, etter flere mislykkede forsøk og eksplosjoner.

Siden den gang har de fraktet satellitter opp i verdensrommet, men planen har hele tiden vært å frakte mennesker. Elon Musks endelige mål er imidlertid ikke romstasjonen: Han vil til Mars. I 2016 sa han at planen er å sende mennesker til Mars innen 2024.

SpaceX har for øvrig tidligere annonsert flere private romturer. I 2023 skal de etter planen sende den styrtrike japaneren Yusaku Maezawa rundt månen. Før det har de ambisjoner om å fly fire turister på en fem dager lang tur i bane rundt jorden i 2022, og samme år har de også tatt mål av seg å fly fire privatpersoner til den internasjonale romstasjonen.