VANT KAMPEN: Joe Biden vant presidentvalget med klar margin mot Donald Trump, som har skapt politisk kaos med sine grunnløse anklager om valgfusk. Men i dag er dramaet over: Joe Biden blir ny president. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Nå blir han verdens mektigste: Slik er Joe Biden

Joe Bidens sterkeste kort som ny president er at han ikke er Donald Trump. Men hvem er egentlig mannen som skal bli verdens mektigste, og hva ønsker han å oppnå?

Det sies om Joe Biden at han begynte å legge detaljerte planer for presidentkampanjer da han studerte jus ved Syracuse University.

Men under valgkampen avslørte en av nonnene ved den katolske skolen han gikk på som guttunge, at han allerede den gang hadde skrevet et brev om sitt ønske om å bli president i USA.

To ganger tidligere har han mislyktes, og to ganger har han trukket sitt kandidatur da han kunne fått muligheten. Onsdag sverges han inn som den 46. presidenten i USA i en alder av 78, den eldste noensinne.

NYVALGT: Slik så Joe Biden ut den 13. desember 1972, da han nettopp var blitt valgt inn i Senatet. Én uke senere ble han rammet av en tragedie, da kona og hans unge datter døde i en bilulykke. Foto: AP

Biden forbereder seg på en «blitzaksjon» av presidentordrer for å umiddelbart gjøre om på mange av sin forgjengers mest omstridte vedtak, og har varslet en full snuoperasjon både innenrikspolitisk og i USAs forhold til omverden.

Fakta: Dette gjør Biden først Allerede på dag én lover han en rekke symboltunge grep:

* en erklæring om at USA blir med igjen i Parisavtalen

* en erklæring om at USA melder seg inn igjen i Verdens helseorganisasjon (WHO)

* innføring av nye etiske standarder for Det hvite hus

* et initiativ for gjeninnføring av 100 regelverk for helse og miljø som ble svekket eller fjernet under president Donald Trump

* et initiativ for å bli med igjen i atomavtalen med Iran

* en slutt på reiserestriksjonene for innbyggere fra muslimske land

* tiltak for å forhindre deportering av mennesker som kom til USA ulovlig som mindreårige

* en lovforslag som skal gjøre det lettere for 11 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig i USA, å få amerikansk statsborgerskap

* et lovforslag for å styrke våpenkontrollen NTB Vis mer

Han har lovet at han skal gjenopprette presidentembetets status og gjøre Det hvite hus til et symbol alle amerikanere kan være stolte av, etter fire splittende år under avtroppende president Donald Trump.

– Det dreier seg mye om å gjenopprette stillingens verdighet, om å velge sannhet fremfor løgn, samling fremfor splid, sier han selv.

Biden har utvilsomt erfaringen som trengs etter 36 år som senator og åtte år som visepresident, men han ble like fullt valgt mer i kraft av hvem han ikke er, enn hvem han faktisk er, påpeker historiker og USA-kjenner Hans Olav Lahlum.

– Først vant Biden Demokratenes primærvalg fordi han ikke var Bernie Sanders, så vant han presidentvalget fordi han ikke er Donald Trump, sier Lahlum til VG.

Tragiske dødsfall

Så hvem er egentlig Joseph «Joe» Robinette Biden jr., og hva slags leder tegner han til å bli? Lahlum, som har skrevet boken «Presidentene. Fra George Washington til Barack Obama» og «Trump, Biden og slaget om USA» har gransket 78-åringen fra Scranton i Pennsylvania inngående.

Han påpeker at likhetene mellom Biden og Trump stopper ved at de begge er hvite menn født på 1940-tallet. På alle andre måter er de to rake motsetninger.

– Biden regnes som ytterst rasjonell og lite selvsentrert. Han beskrives som vennlig og empatisk, forteller Lahlum.

– Samtidig er han en kravstor sjef, som kan være en pirkete perfeksjonist. Han har også et temperament som kommer frem dersom han konfronteres veldig direkte, utdyper han.

I sin lange karriere som yrkespolitiker er Biden blitt kjent som en pragmatiker, mer opptatt av finne frem til kompromiss, enn å følge en streng ideologi.

Som menneske er han preget av to store personlige tragedier.

UNG FAMILIEFAR: Biden på Demokratenes landsmøte sommeren 1972, med sin første kone Neilia og sønnene Joseph Beau og Robert Hunter i armene. Paret hadde også en babydatter, Naomi, på det tidspunktet. Med på bildet er guvernøren Sherman W. Tribbitt og hans kone Jeanne. Foto: AP

Bidens karriere som politiker fikk en pangstart da han som 29-åring ble valgt inn i Senatet for delstaten Delaware i 1972. Biden hadde nesten ikke penger til å drive valgkamp, stilte mot en svært erfaren republikaner og ble levnet få sjanser.

Men til tross for at demokratene hadde et dårlig år og tapte klart mot Nixon og republikanerne i presidentvalget, klarte Biden å innkassere en overraskende seier med 3000 stemmers margin.

Men før Biden hadde rukket å bli sverget inn, rammet en grusom ulykke familien: Kona Neilia var på julehandel da hennes stasjonsvogn ble truffet av en lastebil. Den unge trebarnsmoren og Bidens ett år gamle datter Naomi mistet livet.

Parets to sønner, Joseph Beau og Robert Hunter, overlevde, men ble hardt skadet.

MED SØNNENE: Joe Biden trøster sønnen Beau i sykehuset rett før han skal sverges inn som senator. Svigerfaren Robert Hunter holders Bidens andre sønn, Hunter. Foto: BH / AP

Ny kjærlighet

Biden vurderte å si fra seg setet i senatet for å slippe å flytte til hovedstaden, men valgte å beholde vervet og togpendle for å kunne se sønnene sine hver dag. Den unge alenefaren ble sverget inn ved de to guttenes sykehussenger.

Flere tiår senere rammet nok en tragisk hendelse Biden, da den eldste sønnen Beau døde av hjernekreft i mai 2015.

– Biden har opplevd å miste en ektefelle, et ungt barn og et voksent barn. Det er mer enn de fleste opplever i livet og det har preget ham. De vanskelige opplevelsene trekkes frem som en forklaring på hans evne til medfølelse med andre som har opplevd tap, forklarer Lahlum.

Biden har også opplevd glede i privatlivet: I 1977 giftet han seg med Jill Tracy Jacobs, som han har datteren Ashley med, og som har vært stemor til sønnene.

KJÆRLIGHET: Joe Biden og kona Jill kysser under feiringen av at Barack Obama vant presidentvalget i 2008. Biden ble visepresident. Foto: HYUNGWON KANG / X01186

Jill Biden har fått oppmerksomhet fordi hun som den første blant førstedamene har sagt at hun vil beholde sin jobb som lærer også etter at mannen blir president.

Hun har hjulpet mannens karriere i senatet, men har ikke alltid ønsket at han skulle kjempe om presidentvervet.

Da Biden vurderte å stille som presidentkandidat i 2004, skal Jill ha vært så imot det at hun avbrøt et politisk møte kledd i badedrakt med ordet «NO» skrevet på magen.

– Jill Biden har alltid vært samfunnsengasjert, men ikke så politisk engasjert. Hun ble til tider sett på som en brems mot mannens ambisjoner. Men hun er blitt en tydeligere politisk profil med årene, noe hun selv forklarer med bekymring for at samfunnet i USA er blitt så polarisert, og fordi hun tror på mannens evne til å være brobygger, sier Lahlum.

De mislykkede forsøkene

Som senator er Biden blitt gjenvalgt hele seks ganger, men han har også møtt politisk motgang. I 1988 forsøkte han for første gang å bli Demokratenes presidentkandidat, men mislyktes og avbrøt nominasjonskampen.

I 2008 mislyktes han igjen, og da vinneren Barack Obama senere valgte ham som visepresidentkandidat ble det ansett som et litt trygt og kjedelig valg.

Men som visepresident var Biden mer profilert enn rollen tilsier. Han lå trolig godt an til å melde seg på i nominasjonskampen før forrige valg, men da trakk han seg grunnet eldstesønnens dødsfall, noe som gjorde det lettere for Hillary Clinton å bli Demokratenes kandidat.

MÅTTE GI SEG: Joe Biden holder pressekonferanse i Capitol Hill sammen med kona Jill i september 1987, for å annonsere at han trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp. Foto: Ron Edmonds / AP

– Biden er ikke så dyktig i nominasjonskamper, der det ofte er politiske debatter med mange kandidater. Det så man også denne gangen, der han gjorde det litt dårlig i begynnelsen. Men da det ble klart at det sto mellom ham og Bernie Sanders, så markerte han seg bedre i duellene, sier Lahlum.

I duellen som fulgte mot Trump, ble Bidens alder trukket frem som hans svake side. Trump brukte kallenavnet «Sleepy Joe» om konkurrenten og konservative kommentatorer hevdet at Biden er dement.

– Biden har hatt alvorlige helseproblemer, men det var på slutten av 1980-tallet, og nå er han en relativt sprek mann, alderen i betraktning. Likevel er det åpenbart at det stilles spørsmål ved alderen hans når han er 78 år i det han tiltrer, sier Lahlum.

OBAMAS VALG: Joe Biden tapte igjen nominasjonskampen før valget i 2008, men vinneren, Barack Obama, valgte ham som visepresident. Foto: Jason Reed / X00458

Hemmelig problem

Lahlum påpeker at han hadde forventet at Bidens alder skulle bli et større tema under valgkampen enn det faktisk ble.

– Jeg kunne ikke se tegn til at han var mentalt svekket. Dersom han hadde stokket ordene i en tale, så hadde det utvilsomt fått store medieoppslag, påpeker Lahlum.

Biden høres til tider litt stakkato ut, mumler, leter etter ordene. Det var særlig merkbart under nominasjonskampen, og det skyldes noe Biden helst ikke vil snakke om.

– Noen ganger stopper han opp litt, og forklaringen er at han hadde et alvorlig problem med stamming da han var ung, noe han jobbet hardt for å overvinne. Det kan se ut til at stammingen begynner å komme tilbake med alderdommen, utdyper han.

STØTTER SØNNEN: Joe Biden har støttet sønnen Hunter, som har fått en rekke anklager mot seg og som er gjenstand for en pågående skattegransking. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Noen av Bidens største politiske utfordringer er knyttet til familien: Det verserer en rekke svertende rykter om sønnen Hunter, og selv om mange av disse aldri er blitt bekreftet, har de festet seg blant en del velgere. Hunter Bidens skatteforhold blir nå gransket på føderalt nivå.

– At Hunter Biden har forsøkt å utnytte sin fars navn og posisjon til økonomisk vinning, fremstår ganske klart, sier Lahlum.

– Det hefter også ved Biden at hans yngre bror er funnet skyldig i å ha påkjørt en familiefar som mistet livet, og at det tok veldig lang tid før han begynte å betale erstatning. Den saken er ikke like godt kjent, utdyper han.

Fakta om Joe Biden * Joseph Robinette Biden Jr., født i Scranton i Pennsylvania 20. november 1942. * Vokste opp i en katolsk middelklassefamilie, moren var av irsk opphav. Familien flyttet til Delaware da han var elleve år gammel. * Hans første ektefelle og deres ett år gamle datter omkom i en bilulykke i 1972. Biden var alenefar for sønnene Beau og Hunter i fem år. * Giftet seg i 1977 med Jill Jacobs, som han fire år senere fikk datteren Ashley sammen med. * Sønnen Beau døde av hjernekreft i mai 2015. * Ble valgt som senator for Demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel. * Ble gjenvalgt seks ganger, sist i 2008. * Forsøkte å bli Demokratenes presidentkandidat i 1998 og 2008, men uten å lykkes. * Visepresident under president Barack Obama fra 2009 til 2017. * Ble Demokratenes kandidat til presidentvalget i 2020. * Etter et valg med rekordhøy valgdeltakelse og svært jevne resultater i flere vippestater erklærte Biden seier lørdag 7. november. En rekke amerikanske medier hadde da konkludert med at Donald Trump ikke lenger hadde mulighet til å ta igjen Biden i opptellingen av stemmene. * Ble sammen med påtroppende visepresident Kamala Harris 10. desember kåret til årets person av nyhetsmagasinet Time. NTB Vis mer

Har hastverk

Biden og hans team har gjort det klart at de planlegger å umiddelbart vedta flere presidentordrer som tar sikte på å oppheve noen av Donald Trumps mest omstridte beslutninger, uten å vente på Kongressen.

Biden vil oppheve forbudet mot innvandring fra enkelte muslimske land, melde USA inn i Parisavtalen igjen, og innføre påbud om å bruke munnbind i føderale bygninger, og på reise mellom delstatene.

Hans regjering vil også forlenge pausen for tilbakebetaling av studielån og innføre tiltak for å hindre at folk som sliter under pandemien, blir kastet ut av boligene sine.

Han har også kunngjort at han vil vrake den omstridte oljerørledningen Keystone XL fra Canada i sin første dag på jobben.

VAKSINERT: Joe Biden vatr tidlig ute med å ta vaksine mot covid-19. Her får han sin andre dose den 11. januar. Foto: Susan Walsh / AP

Å håndtere den helsemessige og økonomiske krisen i USA grunnet coronaepidemien er den viktigste oppgaven på kort sikt; mens å fullføre Obamas helsereform og innføre sin egen «Green New Deal» er to av de viktigste sakene på lengre sikt.

– Engasjementet for miljø- og klima går helt tilbake til 1970-tallet. Biden har også et sterkt engasjement for kvinners rettigheter og for mangfold, noe hans utnevnelser av nye statsråder gjenspeiler.

– Ellers er han ganske sentrumsorientert. Han kalles ofte «Mr. Middle Class», og da er det særlig litt lavere middelklasse i USA han appellerer til. Han kommer selv fra moderate kår.

I årene etter at han var visepresident, har Biden tjent godt på foredrag og bøker. Men i alle sine år som senator var Biden blant senatorene som hadde minst formue, påpeker Lahlum.

Nå har den nye presidenten hastverk, mener historikeren.

– Biden vil gjøre mye, raskt. Det skyldes at han har en stor oppgave som må håndteres raskt, nemlig coronaepidemien. Men jeg tror vi vil se handlekraft gjennom hele hans presidentperiode, sier Lahlum.

Biden har nemlig ikke bekreftet om han vil stille til gjenvalg eller ikke. Vanligvis bruker presidenter mye av sin første periode ved makten til å sikre gjenvalg, med sikt på å gjennomføre politikken de blir husket for i den andre terminen.

– Jeg tror Biden tenker at han muligens ikke blir sittende lenger enn én periode, og at han vil sikre sitt ettermæle i de fire årene som begynner nå, konkluderer Lahlum.

