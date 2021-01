JOBBET TETT SAMMEN: Steve Bannon var en ledende skikkelse under Trumps valgkampanje i 2016, og var senere rådgiver for Trump i Det hvite hus. Her er de to sammen i Det hvite hus i januar 2017. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump benåder Steve Bannon

Donald Trump har benådet 73 personer i løpet av sine siste timer ved makten. Blant dem er hans tidligere rådgiver og sjefstrateg Steve Bannon.

Donald Trump har skrevet under på benådningen av sin tidligere sjefstrateg og rådgiver Steve Bannon, opplyser Det hvite hus i en pressemelding.

USAs president var ventet å komme med rundt 100 benådninger i løpet av sin siste dag i Det hvite hus, og den endelige listen inkluderer 73 benådninger og 70 straffereduksjoner.

Steve Bannon er tiltalt for underslag og svindel, og ble pågrepet om bord på en kinesisk luksusyacht i august. Rettssaken har enda ikke funnet sted, og Bannon vil derfor benådes uten at han er dømt.

Ifølge New York Times pågikk diskusjonene om hvem presidenten skulle benåde helt til det siste, og den mulige benådningen av Bannon skal ha vært et av de heteste temaene. Ifølge avisen har de to snakket sammen på telefonen i løpet av dagen, i det som skal ha vært forsøk fra Bannon på å overtale presidenten.

Tiltalt for å ha svindlet til seg millioner

Bannon er sammen med to andre personer tiltalt for å ha svindlet til seg over en million amerikanske dollar fra amerikanske givere, i det de hevdet var en innsamlingsaksjon for å få bygget USAs mur mot Mexico.

Til sammen skal de ha samlet inn over 25 millioner amerikanske dollar.

Bannon har erklært seg ikke skyldig, og er blitt løslatt mot kausjon. Han får ikke lov til å reise utenfor New York eller Washington, D.C., og får heller ikke lov til å bruke privatfly eller båt uten tillatelse.

Steve Bannon Født 1953. Vokste opp i en arbeiderfamilie i Virginia, USA

Ha en mastergrad i nasjonal sikkerhet og var tidligere offiser i den amerikanske marinen

Jobbet i investeringsbanken Goldman Sachs i noen år før han sammen med noen kolleger startet investeringsbanken Bannon & Co.

Gikk inn i filmbransjen på 1990-tallet som produsent i Hollywood, der han produserte en rekke filmer.

I 2012 tok han over som sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News.

I 2013 var han med på å starte konsulentselskapet Cambridge Analytica, som ble nedlagt i 2018 etter avsløringen om at selskapet ulovlig hadde samlet inn informasjon om millioner av Facebook-brukere.

I august 2016 ble han leder for Donald Trumps valgkamp. Etter Trumps valgseier fikk han en spesialstilling som sjefstrateg og fast plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd. I april 2017 ble han fjernet fra rådet.

I august 2017 forlot han Det hvite hus og gikk tilbake til Breitbart.

I januar 2018 ble han sparket fra Breitbart etter å ha kommet med nedsettende kommentarer om Trump.

I oktober 2018 lanserte Bannon og den belgiske høyreorienterte politikeren Mischaël Modrikamen gruppa The Movement, med formål å forene høyrekreftene i Europa.

I august 2020 ble Bannon siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Til sammen ble flere hundre tusen givere svindlet for over 220 millioner kroner, mener statsadvokaten. Kilde: NTB Vis mer

Etter at Bannon, som hjalp Trump til valgseieren i 2016, forlot Det Hvite hus i august 2017, kjølnet forholdet mellom ham og presidenten. I en bok gikk Bannon hardt ut mot et møte en Trump-alliert hadde med en russisk advokat i 2016, og Trump svarte med å si at «Bannon hadde mistet forstanden».

De siste månedene skal Bannon imidlertid ha kommet på godfot igjen med presidenten, skriver CNN. Det skal blant annet skyldes at han har bidratt med å videreformidle Trumps tilbakeviste påstander om valgfusk.

LØSLATT MOT KAUSJON: Steve Bannon på vei ut av retten på Manhattan i New York etter en rettshøring 20. august. Foto: Louis Lanzano / Sipa USA

Topp-demokrat reagerer

Trump har også benådet Elliot Broidy, som har samlet inn store summer til hans kampanjearbeid. Broidy har sagt seg skyldig i å drive ulovlig lobbyvirksomhet for å få stanset en korrupsjonsetterforskning, skriver CNN.

Trump har tidligere blitt kritisert for å benåde sine allierte og støttespillere, deriblant både Michael Flynn, Paul Manafort og Roger Stone, som alle jobbet for ham under valgkampen.

– Steve Bannon benådes av Trump etter å ha lurt Trumps egne støttespillere til å betale for en mur som Trump lovet Mexico ville betale for. Hvis dette høres sprøtt ut, er det fordi det er det. Heldigvis har vi bare 12 timer igjen av denne røverhulen, skriver demokraten Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, på Twitter.

Forskeren Hilmar Mjelde har tidligere sagt til VG at et gjennomgående trekk ved Trumps bruk av benådningsmakten, er at han har benådet politiske allierte.

– Dette er misbruk av benådningsmakten, mener han.

Benåder ikke seg selv

Det har vært spekulert kraftig i hvorvidt Donald Trump ville komme til å benåde seg selv eller egne familiemedlemmer.

CNN meldte tirsdag at Trump skal ha spurt om muligheten for dette så sent som tirsdag, men at han skal ha blitt frarådet dette av sine rådgivere.

Hverken Trump selv eller noen av hans familiemedlemmer med på listen over navn som benådes før han mister makten.

Benåder Lil Wayne og Kodak Black

På listen over Trumps benådninger finner man flere kjente navn, deriblant rapperne Lil Wayne og Kodak Black.

Lil Wayne, som egentlig heter Dwayne Carter, tilsto i 2020 ulovlig besittelse av et ladd våpen mens han reiste til Florida med privatfly. Han hadde også kokain og andre rusmidler i reisevesken, og risikerte ti år i fengsel.

Kodak Black, som egentlig heter Bill K. Kapri, ble pågrepet i 2019 for ulovlig besittelse av våpen, og ble dømt til fengsel i fire år.