JOBBET TETT SAMMEN: Steve Bannon har vært valgkampsjef og rådgiver for Donald Trump. Her er de to sammen i Det hvite hus i januar 2017. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Amerikanske medier: Trump benåder Steve Bannon

Donald Trump er ventet å benåde en rekke personer før han gir fra seg makten om få timer. Hans tidligere rådgiver og valgkampsjef Steve Bannon er ifølge amerikanske medier en av dem.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

Ifølge New York Times og Reuters har Donald Trump kort tid før midnatt lokal tid skrevet under på benådningen av sin tidligere sjefsstrateg og rådgiver Steve Bannon.

Bannon er tiltalt for underslag og svindel, og ble pågrepet om bord på en kinesisk luksusyacht i august. Rettssaken har enda ikke funnet sted, og Bannon vil derfor benådes uten at han er dømt.

USAs president var ventet å komme med rundt 100 benådninger eller straffereduksjoner i løpet av sin siste dag i Det hvite hus.

Bakgrunn: Trump planlegger rundt 100 benådninger før han går av

Ifølge New York Times pågikk diskusjonene om hvem presidenten skulle benåde helt til det siste. Et av de heteste temaene skal ha vært nettopp hvorvidt Bannon skulle benådes, og presidenten skal blant annet ha snakket med den tidligere rådgiveren på telefonen i løpet av dagen.

USAs avtroppende president kom tirsdag med sin avskjedstale. Den kan du se her:

Tiltalt for å ha svindlet til seg millioner

Ifølge tiltalen skal Bannon sammen med to andre personer ha svindlet til seg over en million amerikanske dollar fra amerikanske givere, i det de sa var en innsamlingsaksjon for å få bygget USAs mur mot Mexico.

Bannon har erklært seg ikke skyldig, og er blitt løslatt mot kausjon. Han får ikke lov til å reise utenfor New York eller Washington, D.C., og får heller ikke lov til å bruke privatfly eller båt uten tillatelse.

Dokumentar på VG+: På innsiden av Bannons nettverk

Etter at Bannon, som hjalp Trump til valgseieren i 2016, forlot Det Hvite hus i aigust 2017, kjølnet forholdet mellom ham og presidenten. I en bok gikk Bannon hardt ut mot et møte en Trump-alliert hadde med en russisk advokat i 2016, og Trump svarte med å si at «Bannon hadde mistet forstanden».

De siste månedene skal Bannon imidlertid ha kommet på godfot igjen med presidenten, skriver CNN. Det skal blant annet skyldes at han har bidratt med å videreformidle Trumps tilbakeviste påstander om valgfusk.

Trump har tidligere blitt kritisert for å benåde sine allierte og støttespillere, deriblant både Michael Flynn, Paul Manafort og Roger Stone, som alle jobbet for ham under valgkampen.

– Steve Bannon benådes av Trump etter å ha lurt Trumps egne støttespillere til å betale for en mur som Trump lovet Mexico ville betale for. Hvis dette høres sprøtt ut, er det fordi det er det. Heldigvis har vi bare 12 timer igjen av denne røverhulen, skriver demokraten Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, på Twitter.

les også Biden tar over makten i dag: Slik blir innsettelsen

Reuters: Benåder ikke seg selv

Ifølge CNN skal Trump i løpet av tirsdag også ha fortsatt å spørre om muligheten for å benåde seg selv og/eller nære familiemedlemmer, noe han skal ha blitt advart mot av sine politiske rådgivere.

Ifølge Reuters er hverken Trump selv eller hans familiemedlemmer med på listen over navn som benådes av Trump før han går av med makten.

les også New York Times: Trump skal ha diskutert å benåde seg selv

– Benådningsretten er den mest ubegrensede og keiserlige presidentmakten av alle, har forsker Hilmar Mjelde tidligere sagt til VG.

– De eneste to klare begrensningene på benådningsmakten, er at den ikke kan brukes for å slippe riksrett, og den gjelder ikke på delstatsnivå. Det er uklart om presidenten kan bruke den på seg selv.

Rapperen Lil Wayne er Foto: Owen Sweeney / Invision

Reuters: Benåder Lil Wayne og Kodak Black

Mandag meldte Fox News meldte at Trump trolig ville komme til å benåde New Orleans-rapperen Lil Wayne.

Artisten, som egentlig heter Dwayne Carter, tilsto i 2020 ulovlig besittelse av et ladd våpen mens han reiste til Florida med privatfly. Han hadde også kokain og andre rusmidler i reisevesken, og risikerte ti år i fengsel.

Natt til onsdag melder nyhetsbyrået Reuters at både Lil Wayne og en annen rapper, Kodak Black, har fått en straffereduksjon av Trump.

Kodak Black ble pågrepet i 2019 for ulovlig besittelse av våpen, og ble dømt til fengsel i fire år.