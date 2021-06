Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Nye israelske luftangrep mot Gaza

Israel har sent tirsdag kveld angrepet flere mål på Gazastripen. Luftangrepene er de første siden våpenhvilen 21. mai, og er ifølge Israel et svar på brannballonger sendt fra det Hamas-kontrollerte området.

Av Ingrid Hovda Storaas

Det har sent tirsdag kveld vært nye israelske luftangrep på Gazastripen. Det bekrefter det israelske forsvaret overfor nyhetsbyrået Reuters.

Dette er de første luftangrepene siden våpenhvilen mellom Hamas og Israel 21. mai. Den markerte slutten på 11 dager med kamper, der til sammen 260 palestinere og 13 israelere ble drept.

Israel sier at angrepene var rettet mot militæranlegg tilhørende Hamas i byene Khan Younis og i Gaza by, og at de var et svar på brannballonger som ble sluppet fra Gaza tidligere tirsdag. Ifølge det israelske brannvesenet forårsaket disse rundt 20 branner i israelske lokalsamfunn nær grensen, skriver Times of Israel.

Israels nye statsminister Naftali Bennett har ifølge Reuters tidligere sagt at bruk av brannballonger må hevnes på samme måte som raketter.

FLERE SAMMENSTØT: Jødiske høyrenasjonalister marsjerte tirsdag gjennom gamlebyen i Jerusalem. Ifølge Palestinsk Røde Halvmåne ble 33 palestinske motdemonstranter skadet i sammenstøt, og 17 palestinere pågrepet av politiet. Foto: AMMAR AWAD / Reuters

Sammenstøt under høyrenasjonalistisk marsj

Ifølge en radiostasjon som drives av Hamas ble blant annet en palestinsk treningsleir på Gazastripen angrepet, skriver Reuters. De melder også om at det er blitt hørt eksplosjoner i Gaza by.

Hamas har truet med å ta grep etter en mars med jødiske høyrenasjonalister i Øst-Jerusalem tirsdag, og det har vært flere sammenstøt langs grensen i forbindelse med den såkalte flaggmarsjen, skriver Jerusalem Post.

Ifølge Palestinsk Røde Halvmåne ble 33 palestinske motdemonstranter skadet i sammenstøt med politiet ved Damaskusporten. To politibetjenter ble også skadet, og 17 palestinere skal være pågrepet, skriver NTB.

Palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh har kalt marsjen en provokasjon.

– Vi advarer mot de farlige følgene av at okkupantmakten har tillatt ekstreme israelske bosettere å gjennomføre flaggmarsjen, skrev han på Twitter mandag.