NATO-sjefen foran toppmøtet: Vil ruste ned cybervåpen

NATO-sjef Jens Stoltenberg ser for seg at fremtidens nedrustningsavtaler også må begrense cybervåpen og våpen som styres av kunstig intelligens. Men NATO sliter med å få både Kina og Russland til forhandlingsbordet.

Tre døgn før de 30 NATO-landenes stats- og regjeringssjefer møtes i Brussel på mandag, er det fortsatt ikke avtalt nye møter mellom Russland og NATO. Det forrige møtet var 5.juli 2019, altså nær to år siden.

– Vi har invitert Russland til møte i NATO-Russland rådet, men foreløpig har ikke Russland bekreftet dette. Vi har en dialog og håper virkelig at om ikke så lenge kan vi ha et nytt møte, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel fredag.

Dermed blir det neppe noe NATO-Russland møte i forkant av det avtalte møtet mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin i Geneve kommende onsdag.

– Forholdet til Russland er på sitt laveste punkt siden den kalde krigen, gjentok Stoltenberg.

Tok det opp med Biden

Kina har, for sin del, hittil ikke ønsket å delta i forhandlinger om nedrustning av atomvåpen fordi deres arsenal trolig er bare 10 prosent av det USA og Russland har på lager.

Stoltenberg sier til VG at han allerede har diskutert NATOs rolle i rustningskontroll med USAs president Joe Biden, da de møttes i Washington sist mandag.

– Jeg diskuterte med president Biden hvordan man kan bruke og styrke NATO som en plattform for nedrustning, sier Stoltenberg.

Nye Start var første steg

Men hittil har det gått gal vei. Flere nedrustningsavtaler er sagt opp og ikke lenger gjeldende. Det gjelder ikke minst INF-avtalen mellom USA og Russland.

– Jeg sa til president Biden at alle allierte land var glade for at USA avtalte sammen med Russland å forlenge Nye Start-avtalen Det er en viktig avtale. Men den vært bare være første steget. Hittil har nedrustningsavtaler i stor grad handlet om antallet atomstridshoder, sier generalsekretæren.

Han mener det er nødvendig å få kontroll over nye våpensystemer som styres av ødeleggende teknologi, og nevner kort- og mellomdistanseraketter, men også hypersoniske våpen, cybervåpen, kunstig intelligens, autonome våpensystemer som ikke styres av mennesker - og våpen som tar i bruk gjenkjenning av ansikter.

- Vi må også forsøke å få inn flere land, og spesielt Kina som har ambisjoner om å bli en global makt. Da følger det med et globalt ansvar, sa Stoltenberg på sin pressekonferanse.

Kina-diskusjon på bakrommet

Forholdet til Kina og hvordan NATO skal omtale og engasjere seg i forholdet til det som trolig er verdens hurtigst voksende militærmakt, har vært en stor diskusjon mellom NATO-landene i forkant av toppmøtet.

Torsdag sa Frankrikes president Emmanuel Macron ifølge Reuters at NATO trenger en Russland-strategi, men at forholdet til Kina ikke kan være en prioritert oppgave for alliansen.

– NATO skal erkjenne mulighetene med Kina, men vi må også se utfordringene, sier Stoltenberg til VG.

– Det vil alltid være diskusjoner om hvordan vi skal håndtere ulike saker.. Vi r en levende organisasjon som utvikler politikk gjennom diskusjon,. Det er helt naturlig at det er drøftelser og forhandlinger intern i NATO foran toppmøter, legger han til.

Teknologi blir et stort tema på toppmøtet mandag, hvor statsminister Erna Solberg deltar fra Norge.

Teknologi-satsing

På toppmøtet vil Stoltenberg varsle at det skal satses hardt på teknologi-utvikling for NATOs del også. Ambisjonen er å holde et forsprang på Kina og Russland.

NATO-sjefen har allerede forskuttert at toppmøtet vil gå inn for å opprette et innovasjonssenter og et fond for å støtte teknologisk utvikling.

– Jeg forventer at vi oppretter en akselerator for forsvarsinnovasjon, et teknologisenter, sier Stoltenberg.