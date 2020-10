206 personer på smittesporings-liste etter Trump-arrangement

Helsemyndighetene i New Jersey opplyser at de har fått en liste med minst 206 personer som kan ha vært utsatt for smitte under Trumps valgkamparrangement.

Torsdag dro Trump til New Jersey på et valgkamparrangement arrangert ved hans golfklubb i Bedminster. De dyreste billettene til arrangementet kostet flere millioner kroner, og de som punget ut fikk ta bilde med presidenten.

Natt til fredag opplyste han at han og førstedame Melania Trump er smittet av coronaviruset. De ble smittet etter at en av Trumps nære rådgiver, Hope Hicks, testet positivt.

Søndag kveld fikk helsemyndighetene i New Jersey en liste med navnene til minst 206 personer som var på Trump-arrangementene på golfklubben, skriver de på Twitter. De skriver videre at de har tatt kontakt med personene på listen for å si fra om at de kan ha vært utsatt for smitte, og for å oppfordre dem til å følge med på symptomer eller gå i karantene om de var i nærkontakt med Trump eller administrasjonen hans.

Pressesekretær Kayleigh McEnany i Det hvite hus sa lørdag ifølge ABC News at presidenten holdt avstand til andre, at det var et utendørs arrangement, og at det ble ansett som trygt at han deltok på arrangementet.

Spenser Sembrat, grunnlegger av en reiselivsbedrift, sier til ABC at det var en avstand på minst 6 fot (1,8 meter) mellom bordene da presidenten talte til forsamlingen.

– Det var en buffé, men ut fra hva jeg kunne se hadde alle masker på seg, sa han.

Den første kjente smittede i Trumps sirkel var rådgiver Hope Hicks, som skal ha merket de første symptomene på viruset onsdag. Et fåtall ansatte i Det hvite hus visste at hun var smittet torsdag morgen, ifølge CNN, Politico og Fox News.

Ifølge Bloomberg, som først meldte om at Hicks var smittet halvannen time før president Donald Trump selv bekreftet dette, hadde de få høytstående medlemmene av administrasjonen som kjente til smitten et ønske om å holde opplysningen privat.

Trumps stabssjef Mark Meadows har bekreftet at Det hvite hus visste om Hicks’ smitte allerede før presidenten reiste på et valgkampmøte i New Jersey torsdag ettermiddag.

Publisert: 05.10.20 kl. 13:55