Hundrevis står tett i tett for å se Trump tale fra Det hvite hus

WASHINGTON (VG) Donald Trump holder sitt første offentlige arrangement siden han ble smittet med coronaviruset. To tusen personer skal ha blitt invitert til å se han tale fra balkongen på Det hvite hus.

President Donald Trump taler til folket klokken 20.00 norsk tid for første gang etter å ha vært smittet med coronaviruset.

To tusen personer skal ha blitt invitert til å se presidenten, sier en kilde nær arrangementet til CNN. Det er uklart eksakt hvor mange som er til stede, men bilder og video fra stedet viser flere hundre jublende supportere som står tett sammen på plenen foran Det hvite hus. Noen har munnbind, svært mange har det ikke.

– På vegne av meg selv og førstedamen, dette har vært et utrolig oppmøte. Landet vårt skal bekjempe dette grusomme «Kina-viruset», sier Trump fra balkongen.

fullskjerm neste TALER: President Donald Trump møter velgerne utenfor Det hvite hus for første gang siden positiv coronatest.

Arrangementet vekker reaksjoner. Minst 15 personer har testet positivt for coronaviruset etter en seremoni i Rosehagen ved Det hvite hus forrige lørdag.

Temaet for talen er «Lov og orden», og protestene rundt i landet etter George Floyds dødsfall. Trumps tale er offisielt tilknyttet hans presidentskap, fremfor valgkampanjen, skriver BBC.

– Jeg vil takke alle sammen denne ettermiddagen, for noen flotte farger. Hvor fikk dere de flotte fargene på? Jeg vil ta på meg en av dem i stedet for en hvit skjorte, fortsetter Trump.

– Jeg har gjort mer for svarte enn noen andre presidenter i USA.

Testet på nytt

I dagene før Donald Trump testet positivt på viruset, deltok presidenten og en rekke personer i valgkampen hans på møter og arrangementer ulike steder i landet. Flere med tilknytning til Trump og Det hvite hus er bekreftet smittet.

Presidenten var innlagt på sykehus frem til mandag. Hans råd til nasjonen etter tre dager på sykehus var at de ikke trengte å frykte covid. «Ikke la det dominere livet ditt», skrev Trump på Twitter.

Trump og hans administrasjon har møtt kritikk for håndteringen av pandemien, samt for en slapp tilnærming til maskebruk og sosial distansering i Det hvite hus, og de siste dagene – forvirrende meldinger om hvor syk presidenten har vært.

Foto: MANDEL NGAN / AFP

I et intervju med Fox News som ble sendt fredag ​​kveld, sa Trump at han har blitt testet på nytt for coronavirus, men ikke fått resultatene ennå, og at han føler seg veldig bra.

– Jeg har blitt testet på nytt, og jeg vet at jeg enten er på nedre del av skalaen eller helt frisk, sa Trump, og la til at han ikke lenger tar medisiner mot viruset.

– Presidenten gjør en så bra jobb når han snakker direkte til det amerikanske folket, uten filteret fra etablerte medier, sa pressesjef for Trumps kampanje Hogan Gidley i Fox News lørdag.

– Det vil komme flere kunngjøringer om flere kommende arrangementer, for presidenten vil være der ute.

– En massesmittehendelse

I et intervju med CBS på radio sier leder av National Institute of Health Anthony Fauci at det uten tvil har vært en massesmittehendelse ved Det hvite hus forrige uke.

I intervjuet snakker Fauci om at han har anbefalt bruk av munnbind i minst seks måneder.

TILBAKE: President Donald Trump var tilbake i Det hvite hus mandag, etter å ha fått behandling for coronaviruset. Foto: KEN CEDENO / POOL / POLARIS POOL

– Vi fant ut at 40-45 prosent ikke har symptomer, og de menneskene er en stor andel mennesker som faktisk smitter andre. Så hoveddelen av anbefalingen er at alle burde bruke masker, hele tiden.

Journalist i CBS, Steven Portnoy spør Fauci om Det hvite hus har vært flinke nok til å bruke masker.

– Tallene snakker for seg selv, vi har hatt en massesmittehendelse i Det hvite hus. De var i en situasjon hvor folk var samlet tett og ikke brukte masker.

Publisert: 10.10.20 kl. 19:37 Oppdatert: 10.10.20 kl. 20:14

