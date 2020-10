forrige







fullskjerm neste ADVARSEL: En mann har kledd seg ut som Døden, og advarer strandgjester om at det er best å dra hjem før orkanen «Delta» treffer land i Puerto Morelos.

Mexico: Forbereder seg på sterk orkan – treffer populært turistområde

Turister og innbyggere er blitt evakuert før orkanen «Delta» treffer Yucatán i Mexico onsdag. Mot slutten av uken blir også USA rammet.

Butikker må stenge og strandhoteller tømmes for turister i feriebyen Cancún på Yucatán-halvøya vest i Mexico. Orkanen «Delta» kommer inn fra Karribien, etter å ha tatt seg opp i styrke det siste døgnet.

Tirsdag kveld var orkanen regnet innenfor kategori 4 – den nest høyeste kategorien på skalaen – men onsdag morgen har den blitt nedgradert til kategori 3. Når den har passert Mexico, ventes det derimot at den tar seg opp i styrke igjen, før den til helgen treffer det amerikanske fastlandet i delstaten Louisiana.

Stormen er ventet å treffe rundt klokken 16.00 onsdag norsk tid. 5.000 soldater er sendt ut av president Andrés Manuel López Obrador for å «beskytte befolkningen».

Farevarsel

40.000 turister er blitt evakuert i store byer på Yucatán, og det var tirsdag kveld lange køer utenfor supermarkeder for å handle inn vann, mat og andre nødvendigheter før krisen, melder nyhetsbyrået Reuters.

National Hurricane Center i USA varlser om at vannstanden kan stige med opptil fire meter, grunnet orkanen.

Guvernøren i delstaten Yucatán har sendt ut røde og oransje farevarsel i mesteparten av delstaten. Det innebærer henholdsvis «stor» og «maksimal fare».

fullskjerm neste EVAKUERT: Turister har fått plass i et konferansesenter som brukes som evakueringsrom i Cancún.

– Forhåpentligvis betyr orkanens hastighet at den ikke vil gjøre så stor skade, sier guvernør Carlos Joaquin i delstaten Quintana Roo, hvor Cancún er største by. Det gjør han i et radiointervju, melder Reuters.

Orkanen er ventet å være den sterkeste som treffer Yucatán siden 2005, da orkanen Wilma traff området. Wilma er den sterkeste orkanen noen sinne målt i Atlanterhavet, og ble registret som kategori 5 i styrke.

Orkanklassifisering – så hardt blåser det: Inndelingen av orkaner i kategorier, baseres på vindhastigheten i senteret av stormen. Tropisk lavtrykk: 63 km/t Tropisk storm: 63–117 km/t Orkan, kategori 1: 117–153 km/t Orkan, kategori 2: 153-176 km/t Orkan, kategori 3: 176-208 km/t Orkan, kategori 4: 208-245 km/t Orkan, kategori 5: Mer enn 245 km/t Vis mer

I august ble blant annet Texas og Louisiana rammet av orkanen «Laura». Det førte til store skader:

Allerede rammet av flom

En annen storm kalt «Gamma» har allerede herjet i Mexico og Yucatán den siste tiden. Denne stormen kom fra vest, og har ført til ødeleggelser i Yucatáns nabostat Tabasco.

FLOM: Innbyggere i byen Nacajuca i delstaten Tabasco må evakueres som følge av den tropiske stormen «Gamma» fredag forrige uke. Foto: Jame Ávalos / EFE

«Gamma» regnes som en tropisk storm, og har ført til flom i flere kommuner. Guvernør i delstaten Yucatán, Mauricio Vila Dosal, sier de to stormene kan komme til å møtes øverst på Yucatán-halvøya.

– Vi er praktisk talt midt mellom to tropiske stormer, sier Vila ifølge den meksikanske avisen The Yucatán Times.

Publisert: 07.10.20 kl. 13:23

