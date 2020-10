Michigans demokratiske guvernør Gretchen Whitmer introduserte Joe Biden til velgere i Southfield i Michigan fredag. Foto: JIM WATSON / AFP

Guvernør etter Trump-møte: − Dette må ta slutt

Guvernør Gretchen Whitmer i delstaten Michigan er rasende etter at flere av de fremmøtte på presidents Trumps velgermøte i delstaten lørdag ropte «bur henne inne».

– Det er akkurat denne typen retorikk som har satt meg, min familie og andre myndighetspersoner i fare mens vi prøver å redde livene til våre medborgere. Dette må ta slutt, skriver hun på Twitter.

Ropene mot Whitmer kom mens Trump kritiserte delstatens corona-restriksjoner under et møte i Tuskegon i den viktige vippestaten, skriver Washington Post.

– Dere må få guvernørens deres til å åpne opp delstaten, ok? sa han da tilhørerne begynte å rope.

Fra scenen kommenterte presidenten tilropene slik: «Bur dem alle inne».

Amerikanske FBI avslørte denne måneden at de hadde avverget det de mener var konkrete planer om å kidnappe Michigan-guvernøren. Planen skal ha vært å hente henne ut fra hennes eget feriehis med makt – før det amerikanske presidentvalget 3. november.

Motivet var ifølge FBI det de siktede så på som Whitmers «ukontrollerte makt», og bakgrunnen for sinnet skal være corona-restriksjonene hun har innført, skriver nyhetsbyrået AP.

Guvernør Whitmer har flere ganger tidligere vært i ordkrig med Donald Trump.

I april vekket presidenten oppsikt med twittermeldingen, «FRIGJØR MICHIGAN», som ble sett på som støtte til demonstrantene som protesterte mot corona-restriksjoner i delstaten.

Kort tid etter at FBI offentliggjorde kidnappingsplanene mot henne, sa hun at hun tror de mistenkte gjerningspersonene har blitt inspirert av Trump, som hun mener oppmuntrer ekstremistgrupper.

Trump reagerte kraftig på denne antydningen.

– Mitt justisdepartement og føderale politifolk kunngjorde i dag at de har avverget et farlig plott mot Michigans guvernør. I stedet for å si takk, kaller hun meg en hvit makt-støttespiller, skrev han på Twitter.

Publisert: 18.10.20 kl. 05:47