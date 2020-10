SØSKEN: Kim Krist og Phillip Swanson stod en gang svært nær hverandre. Det gjør de ikke lenger. Foto: Thomas Nilsson / VG

Splittet av Trump: Søsknene Kim og Phillip har ikke snakket på tre år

WEBSTER, TEXAS (VG) Hun leder en lokalforening for Demokratene og mener det er et spørsmål om etikk og moral. Han er Trump-tilhenger og bryr seg om resultater. De har to helt forskjellige versjoner av deres siste samtale.

Kim Krist (53) skulle arrangere en veldedighetsmiddag til inntekt for en forening for militærveteraner. Hun hadde invitert de tre storebrødrene sine, men Phillip Swanson (57) sendte melding og takket nei.

Han hadde googlet foreningen, og sett at mannen som drev den var demokrat og Trump-motstander. Han hadde sett Facebook-poster han ikke likte. Det hjalp ikke at søsteren mente at arrangementet eller foreningen ikke hadde noe med partipolitikk å gjøre.

Han hadde også funnet ut at søsteren var leder for Bay Area Democratic Movement (BADM), en forening som jobber for å få valgt demokratiske kandidater til både nasjonale valg og lokalvalg i området der de begge bor, en drøy halvtimes kjøring sør for sentrum av storbyen Houston.

HÅPER PÅ DISSE: Kim Krist mellom to pappfigurer av Kamala Harris og Joe Biden, som hun håper skal overta Det hvite hus fra januar av. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun hadde ikke fortalt noen av brødrene, alle Trump-tilhengere, om det. Hun fryktet de ikke ville like det. Så langt er de enige om hendelsesforløpet. Den skjebnesvangre telefonsamtalen de nå forteller om høres derimot ut som to helt ulike samtaler.

– Samtalen ble veldig raskt ufin. Han ropte og skrek til meg. Han holdt på slik i fem minutter, før han la på uten at jeg hadde fått inn et eneste ord. Har dere sett de sinte Trump-tilhengerne som roper mot journalistene på presidenten sine valgmøter, spør Krist, som VG møter på BADMs kontor i Webster, retorisk og fortsetter:

– Det var broren min. En sint, hvit mann.

DEN GANG: Phillip og Kim hadde tidligere et nært forhold. Dette bildet er tatt flere år før de mistet kontakten. Foto: Privat

Fem minutters kjøring unna, men noen timer senere, møter vi Swanson utenfor hans halloweenpyntede hjem:

– Da hun ringte meg måtte jeg holde telefonen slik, sier Swanson, og tar telefonen sin ut av lomma og holder den en drøy halvmeter fra øret.

– Det som kom ut derfra var ganske ufint. Hun gjentok et velkjent ord på fire bokstaver ganske ofte. Jeg forsøkte få inn noen ord selv, men det var sjanseløst. Til slutt sa jeg «Nå er det nok. Hadet!».

HALLOWEEN: Mens kona hjelper sønnen med lekser inne i huset snakker Phillip Swanson med VG på terrassen Foto: Thomas Nilsson / VG

Slettet nummeret

Uansett hvem sin versjon som stemmer, eller om sannheten ligger et sted i midten, har ikke de to snakket sammen siden den gang for tre år siden.

– Jeg var så sint etter den samtalen at jeg måtte slette telefonnummeret hans. Jeg var redd jeg kom til å tekste ham for å si noe jeg ikke burde si, forteller Krist.

Hun har ventet på at broren skal ta kontakt for å si unnskyld. Det har ikke skjedd, og dermed har ikke hun tatt kontakt heller. Han mener opplagt at han ikke har noe å unnskylde for.

De to hadde i mange år vært nære som søsken. Faren døde mens de ennå var unge. For 15 år siden døde også moren. Siden feiret de fire søsknene alltid høytidene sammen. Aller nærmest var Kim og Phillip.

Begge forteller at selv om de ikke nødvendigvis var enige politisk før Donald Trump ble valgt, så hadde de aldri noen store problemer seg imellom. Det endret seg raskt etter den nye presidenten var innsatt.

Swanson hevder at det etter hvert ble umulig å ha en samtale med søsteren uten at den handlet om politikk og hennes forakt for Trump. Han sier også at hun stadig forsøkte å fortelle ham hva han burde mene.

– Til slutt måtte jeg be henne slutte. Jeg ville ikke snakke politikk med henne, men det stoppet ikke, sier Swanson.

BROR: Phillip Swanson forteller at han har fått et langt tettere forhold til brødrene etter at han mistet kontakten med søsteren. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Fryktelig skremmende

Krist sier det handler om mer enn politikk. Hun forteller at hun aldri har hatt problem med å være venner med folk som stemmer på Republikanerne, men at det etter Trump er blitt et spørsmål om etikk og moral. Ikke bare om man er for eller mot høyere skatter, eller vil ha strengere våpenlover eller ikke.

Hun mener Trump har gitt noen av de mest ytterliggående gruppene på høyresiden en plattform. Og hun lar seg bekymre over hvordan han angriper media, vitenskapsfolk, utdanningsinstitusjonene og institusjoner som FBI og CIA.

– Dette er grunnpilarer i samfunnet vårt. På grunn av presidenten er det mange folk som ikke lenger stoler på dem. Dette er langt forbi politikk. Det handler om å redde demokratiet vårt. Så kraftig som det har blitt angrepet det siste fire årene tror jeg ikke det kan klare å stå imot fire nye år, sier hun.

LEDER: Kim Krist taler under et arrangement for demokrater i Webster, Texas. Hun er president for en lokalforening for Demokratene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun mener brødrene, hun har det siste halvåret også mistet kontakten med de to andre, ikke ser hvordan dette er akkurat slik autoritære ledere har brutt ned andre demokratier på gjennom historien.

– Jeg synes det er fryktelig skremmende. Og det er derfor jeg har satt en grense mellom meg og brødrene mine.

Mener ikke Trump har all skyld

Swanson, på sin side, forteller at en av tingene han virkelig liker med presidenten er at Trump ikke forsøker å prakke moralske verdier på folk.

– Han er kanskje ikke den snilleste gutten i klassen, og folk som er opptatt av hvordan man oppfører seg vil ikke like ham. Men jeg bryr meg om resultater. Selv om han hadde sagt noe negativt om meg, så ville jeg ikke brydd meg, sier ingeniøren og fortsetter:

– I stedet for å akseptere at de tapte valget og i stedet for å godta at han er en litt bombastisk type som sier ting de ikke liker, så henger de seg opp i alt dette.

Han mener derfor at det langt fra bare er Trumps feil at splittelsen i det amerikanske samfunnet er så stor som den er.

– Venstresiden må ta mer enn halvparten av skylden. Det er de som ikke har taklet at han vant, sier Swanson, som innrømmer at han også har mistet kontakten med en tidligere kompis som er Demokrat.

Ikke uvanlig

Søskenparet VG møter i Texas er langt fra de eneste i USA som opplever å ha mistet kontakt med familiemedlemmer, venner eller naboer etter at Donald Trump overtok som president for snart fire år siden. Slike historier dukker med jevne mellomrom opp i amerikanske medier.

HÅPER PÅ TRUMP: For første gang foran et valg har Phillip Swanson satt opp skilt i hagen for å vise hvem han støtter i valget. Foto: Thomas Nilsson / VG

I en undersøkelse omtalt i The Atlantic i fjor oppga nesten fire av ti amerikanere at de ser politisk splittelse innad i familiene sine. En annen studie publisert i fjor viser at én av fem sier at politikk har ødelagt minst et vennskap for dem.

CNN skrev i fjor at 35 prosent av republikanske foreldre og 45 prosent av demokratiske foreldre ikke ønsker at barna deres gifter seg med noen fra det andre partiet.

Med alt som har skjedd i 2020, og da særlig riksrettssaken mot Donald Trump, hans håndtering av coronapandemien og den svært opphetede valgkampen, har disse tallene neppe bedret seg. Faktisk sier nesten ni av ti amerikanske velgere i en helt fersk undersøkelse at landet er svært splittet.

Lei seg

Kim Krist klarer ikke å holde tårene tilbake når hun forteller hvordan det føles å ha mistet familien på grunn av deres uenighet om presidenten. Det verste for henne er at hun ikke vet om forholdene lar seg reparere.

– Jeg håper og tror jeg kan få det til med de to som jeg mistet kontakten med i år, men med Phillip tror jeg ikke lenger det er mulig. Jeg blir veldig lei meg av å tenke på det, men han er så langt ute. Det var ikke bare det han sa til meg i den telefonsamtalen. Det var hvordan han sa det. Det var det voldsomme sinnet.

TRIST: Kim Krist blir lei seg av å tenke på hvor vanskelig hun tror det blir å reparere forholdet til broren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun sier det er vanskelig for henne å omgås noen som ikke ser at de moralske problemene hun ser med Trump. Og hun tror ikke broren vil endre hvem han er, og hva han tror, selv om de skulle få hjelp til snakke sammen igjen.

– Jeg forstår ikke hvordan man kan overse det som skjer med for eksempel svarte her i landet under Trump. Det er ikke hvem jeg er og jeg tror ikke at jeg kan akseptere det hos andre. Det er bare ikke greit, sier hun.

Vanskelig hvis Trump vinner igjen

Phillip Swanson innrømmer også at han synes det er trist at situasjonen har blitt som den har blitt. Særlig er han lei seg for at sønnen hans, som går i andreklassen på skolen, ikke har noe forhold til tanten.

Han forteller også – noe nølende – om et slektstreff de planlegger hvor søsteren ikke er invitert.

Broren har likevel noe større tro på at forholdet kan la seg reparere.

– Men jeg tror det må en slags megling til. Ikke fra noen profesjonelle, men kanskje hvis noen slektninger kan sette seg ned med oss. Jeg ønsker veldig gjerne at vi kan ha et forhold igjen, men i alle fall må det være et forhold der vi kan snakke om andre ting enn politikk.

Han synes riktig nok ikke nå, bare et par-tre uker før valget, er timingen på å prøve er riktig.

– Og dersom Trump vinner igjen, så mistenker jeg nok at det heller ikke blir i løpet av de neste fire årene.

Publisert: 19.10.20 kl. 19:23