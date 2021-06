Dette bildet ble tatt i Istanbul av det britiske skipet HMS Defender 14. juni da det var på vei mot Svartehavet. Foto: REUTERS/Yoruk Isik

Britene benekter russiske varselskudd mot britisk fartøy i Svartehavet

Russiske marinefartøy og kampfly har skutt varselskudd mot et britisk marinefartøy, melder de russiske nyhetsbyråene. Britene benekter hendelsen.

De første meldingene fra russisk side gikk på at det var gjennomført både varselsskudd og sluppet bomber i vannet for å hindre det britiske fartøyet HMS Defenders ferd i Svartehavet.

Informasjonen ble formidlet gjennom de russiske nyhetsbyråene Ria og Interfax, som siterte forsvarsdepartementet i Moskva.

Nærmere en time etter de russiske meldingene, kom kontra fra britisk side.

Den britiske regjeringen benekter den russiske versjonen, og fremholder at de seilte i ukrainsk farvann i henhold til internasjonal lov og at det ikke ble skutt varselskudd mot dem, melder Reuters.

Britene sier at de ikke anerkjenner påstanden fra russisk side om at det ble sluppet bomber i deres kurs.

Russland: Inne i russisk territorialfarvann

Ifølge russerne har det britiske fartøyet beveget seg 3 kilometer inn i det Russland anser som sitt territorialfarvann utenfor Krimhalvøya, melder nyhetsbyråene Ria og Interfax.

Et russisk kampfly skal ha sluppet fire bomber i sjøen nær britiske HMS Defender, mens et patruljeskip avfyrte et skudd for å få britene til å endre kurs, skriver Bloomberg.

Verken Storbritannia eller landets allierte anerkjenner Krim som russisk territorium. Halvøya ble annektert fra Ukraina i 2014.

Russisk advarsel

Fra russisk hold påstås det at fartøyet forlot russisk farvann rett etter at de hadde gjennomført varselskuddene, klokken 12.23. De opplyser at det var en felles operasjon, gjennomført av Svartehav-flåten og grensevakten.

– Destroyeren ble varslet på forhånd om at våpen ville bli avfyrt i tilfelle de passerte den russiske grensen. Den advarselen så de bort fra, går det fram av en kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet, ifølge Sky News.

– Øvelse

Det britiske forsvarsdepartementet sier på sin side at det russiske fartøyet gjennomførte en skarpskytingsøvelse som de tidligere hadde varslet om at de hadde planlagt.

«Vi tror at russerne gjennomførte en skyteøvelse i Svartehavet og varslet det maritime samfunnet på forhånd om deres aktivitet», skriver forsvarsdepartementet.

– Slik rutinen er, ble ferden hennes skygget av russiske fartøyer og hun ble gjort oppmerksom på øvelser i området, skriver den britiske forsvarsministeren Ben Wallace på Det britiske forsvarsdepartementets Twitter-konto.

Det russiske nyhetsbyrået Tass skriver at den britiske forsvarsattachen i Moskva er kalt inn på teppet til det russiske forsvarsdepartementet etter hendelsen.

HMS Defender, som er en Type 45 Destroyer, er del av en britisk flåte som nå seiler mot Det indiske hav og Stillehavet.

Tidligere i juni ble det imidlertid meldt at HMS Defender kom til å bryte ut av flåten for å gjennomføre egne oppdrag i Svartehavet, skriver nyhetsbyrået AP.

Byrået viser til at Russland fikk tilgang til store deler av Svartehavets kystlinje da det annekterte Krim-halvøya i 2014. Russland har ved flere tilfeller reagert på at Nato-fartøyer har seilt i Svartehavet, og betegnet tilstedeværelsen som destabiliserende.

Nato-landene Tyrkia, Bulgaria og Romania har alle kystlinje mot Svartehavet.