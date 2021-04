FØRST: Kosmonaut Jurij Gagarin sørget for at Sovjetunionen vant kampen mot USA om å sende det første menneske ut i rommet. Foto: AP

Dramaet bak det første mennesket i verdensrommet

«Jeg ser ned på jorden. Så vakker den er», var de bevingede ordene fra Jurij Gagarins munn da han for 60 år siden, den 12. april 1961, ble det første mennesket i verdensrommet.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

USA hadde blitt slått av Sovjetunionen. Den dag i dag er Gagarin en stor helt blant russerne – og president Vladimir Putin er med på mandagens feiring av bragden.

Bare 34 år gammel, i 1968, mistet Gagarin livet i en ulykke med et jagerfly. Nasjonalhelten ligger begravet inntil Kremls murer, ut mot Den røde plass.

Mange konspirasjonsteorier har blitt lansert om denne ulykken, som at kommunistleder Leonid Brezjnev ville kvitte seg med ham, men i 2013 fortalte et av medlemmene i granskingskommisjonen, Gagarins kosmonautkollega Aleksej Leonov, i et intervju med RT det som ifølge ham var sannheten:

En dumdristig jagerflykollega – i en Sukhoi-15-maskin med etterbrennerne tent – la seg bare 10–15 meter fra Gagarins MiG-15, uten at det på forhånd var gitt tillatelse. Det andre flyet passerte så nærme at Gagarins maskin krenget og gikk inn i et ukontrollert spinn før den ble knust mot bakken.

BESØK: Jurij Gagarin under et besøk i England sommeren 1961. Foto: AFP

Da var det gått snaut syv år siden den historiske turen i rommet. Den kunne også ha blitt skjebnesvanger. Jurij Gagarins ferd ned igjennom atmosfæren kunne ha gitt en brå død. Men det gikk bra. Det kommer vi tilbake til.

Aller først litt om Jurij Gagarins bakgrunn: Han var nummer tre i en søskenflokk på fire som vokste opp i landsbyen Klusjino i det nåværende Smolensk fylke – der hans foreldre jobbet på et kollektivbruk, altså et enormt statseid jordbruk.

I halvannet år var landsbyen under tysk okkupasjon, og nazistene tok familiens hus og gjorde det om til verksted.

FEIRING: «Vi er de første» står det på plakaten med Jurij Gagarin som henger i gatebildet i St. Petersburg i forbindelse med 60 år siden hans historisk ferd ut i verdensrommet. Foto: ANATOLY MALTSEV / EPA

Men lille Jurij, som aldri skulle bli høyere enn 157 centimeter på strømpelesten, var en ivrig kar som tok mekanikerskole og etter hvert også flysertifikat, før han i 1955 ble innkalt i militæret og begynte på militær flygerutdanning i Orenburg.

Etter å ha blitt uteksaminert som pilot på jagerflyet MiG-15 ble han stasjonert på basen ved Luostari i Murmansk fylke, ikke langt fra den norske grensen.

Da sovjeterne i februar 1960 skulle finne de første kosmonauter, var det 2200 interesserte som meldte seg. En av de 20 som ble plukket ut var Jurij Gagarin, som allerede hadde giftet seg med sin Valentina og hadde en liten datter.

OPPSKYTINGEN: «Vostok 1» blir skutt opp fra Bajkonur-basen den 12. april 1961. Foto: RIA NOVOSTI

Sergej Koroljov het arkitekten bak det sovjetiske romprogrammet. Det var han som plukket ut de 20. Han mente at militære jagerpiloter var best egnet, blant annet fordi de allerede hadde erfaring med stress og trykkfall. I tillegg til at han var ung, lav og lett, var det et pluss for Gagarin at han allerede hadde blitt medlem i kommunistpartiet.

Til slutt sto seks mann igjen, og da det nærmet seg oppskytingen var det klart at det sto mellom Jurig Gagarin og German Titov hvem som skulle bli det første mennesket i verdensrommet.

FAMILIE: Jurij Gagarin fotografert sammen med kona Valentina og datteren Jelena i 1960. Foto: AFP

Alle seks reiste den 17. mars 1961 til Bajkonur-basen i den daværende sovjetrepublikken Kasakhstan. Der ble «Vostok 1» klargjort for oppskyting. Sovjeterne hadde forberedt den første oppskytingen med et menneske om bord i flere år. Blant annet hadde hunden Laika den 3. november 1957 med satellitten «Sputnik 2» blitt det første levende vesen i bane rundt Jorden. Men slett ikke forsøkene hadde vært vellykkede.

Koroljov mente det var dårlig tid. Han hadde hørt at amerikanerne skulle sende opp et bemannet romskip den 20. april 1961. Derfor planla de oppskyting mellom 11. og 17. april 1961.

Sentralkomiteen i kommunistpartiet, under daværende partileder Nikita Khrutsjov, tok den 3. april 1961 det endelige vedtaket: Ja, nå sender vi et menneske ut i verdensrommet.

VASKES: Den enorme statuen av Jurij Gagarin i hjertet av Moskva må selvfølgelig holdes ren. Foto: Maxim Marmur / TT NYHETSBYRÅN

Jurij Aleksejevitsj Gagarin ble skutt opp den 12. april 1961 kl. 09.07 Moskva-tid, eller 07.07 norsk tid. Den historiske ferden varte i 108 eller 106 minutter – ekspertene er litt uenige om det. Før oppskytingen uttalte Gagarin det som på norsk blir noe sånn som «så dro vi da!».

De sovjetiske legene var på forhånd bekymret for hvordan et menneske ville reagere på vektløsheten. De hadde jo ingen erfaring med annet enn små hunder.

Det var også ganske dramatisk da bremseseksjonen ikke skilte seg fra «kulen» som Gagarin satt i – mens de nærmet seg atmosfæren. Den skilte seg først da varmen fra friksjonen gjorde at en ledninger tok fyr. Men Gagarin beholdt roen og meldte bare om en liten krisesituasjonen til bakkekontrollen.

I NORGE: Jurij Gagarin reiste verden rundt som Sovjetunionens PR-profil etter romferden. Her ser han hopprennet i Holmenkollen sammen med kosmonaut-kollega Valerij Bykovskij (t.h.). Foto: NTB

Gagarin ble skutt ut fra romkapselen og landet i egen fallskjerm. De hadde ikke plass til å utstyre kapselen med større fallskjerm, og ingeniørene fryktet at det derfor ville bli et for hardt møte med moder jord for kosmonauten. Derfor ble han altså skutt ut.

Det første han så etter at han landet, ikke så langt fra byen Engels i Saratov-regionen, var en eldre kvinne og hennes barnebarn. De ble naturlig nok litt engstelige da denne mannen i oransje drakt, slepende på en fallskjerm, kom mot dem, men han roet dem ned og sa:

– Jeg er sovjetisk som dere. Jeg har kommet ned fra verdensrommet, og nå må jeg finne en telefon så jeg kan ringe Moskva!

Kilder: Komsomolskaja Pravda, Argumenti i fakti, astronaut.ru, Rossijskaja Gazeta, ESA, NASA.