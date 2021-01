FRA HELT TIL LOVBRYTER: Klete Keller (nederst til høyre) gratuleres av lagkameratene etter å ha sikret USA olympisk gull i Athen i 2004. Til venstre ser vi bildet som Justisdepartementet har lagt ved tiltalen. Foto: Justisdepartementet i USA/AP Photo/Mark Baker

OL-heltens venn: − Jeg forstår ikke at han kaster bort alt

Svømmeren Klete Keller sikret USA to OL-gull i stafett. Etter karrieren ble han skilt og hjemløs. Nå er han tiltalt for å ha stormet Kongressen.

Publisert: Nå nettopp

Amerikanerne flokket seg rundt TV-apparatene for å se på OL-sendingene til NBC under lekene i Athen i 2004, hvor Klete Keller var en av heltene. Han svømte siste etappe og vant duellen med selveste Ian Thorpe da USA tok gull i 800 meter stafett.

Keller deltok i OL i 2000, 2004 og 2008 og vant til sammen fem medaljer, hvorav to gull.

Torsdag ble han arrestert i Colorado, for å ha deltatt i det dødelige angrepet mot den amerikanske nasjonalforsamlingen onsdag 6. januar, der fem personer mistet livet og mer enn femti politimenn ble skadet.

Trump-tilhengere skal ha ropt «Heng Mike Pence» og vært på utkikk etter politikerne som skulle stemme over godkjenningen av valgresultatet. En av de politikerne, Alexandria Ocasio-Cortez, har fortalt at hun fryktet for livet sitt.

SVØMMESTJERNE: Keller vinker etter et stafettetappe under den amerikanske oppkjøringen til OL i Beijing i 2008. Foto: GREG WOOD / AFP

Keller vil ikke uttale seg til The Washington Post, men hans ekskone forteller at de ikke har noen kontakt.

– Klete og jeg har ikke lenger kontakt personlig, ettersom han under og etter svømmekarrieren slet med mange personlige problemer som han valgte å ikke ta tak i. Det har alltid bekymret meg og fortsetter å gjøre det, sier Cari Sherrill, som er mor til Kellers tre barn.

Paret ble skilt i 2015, ifølge Los Angeles Times. Etter skilsmissen fikk han ikke se barna sine og endte opp med å bo i bilen sin, som hjemløs.

les også OL-vinner fanget på video blant Kongress-stormerne

– Jeg betalte barnebidrag og hadde ikke råd til et bosted, så jeg bodde i bilen min i nesten et år. Jeg hadde en Ford Fusion den gang, så det var vanskelig å få nok plass til å sove for meg som er 1,98 meter høy, men jeg gjorde det beste ut av det, fortalte Keller i 2018 i et intervju postet på det nasjonale svømmeforbundets side. Intervjuet ble denne uken fjernet fra nettsiden, melder Times.

Etter hvert fikk Keller lisens som eiendomsmegler og fant seg en jobb i Colorado Springs. Da nettstedet SwimSwam kontaktet eiendomsfirmaet Hoff & Leigh mandag, bekreftet de at han var ansatt der. Tirsdag kunngjorde firmaet at Keller ikke lenger jobber for firmaet.

«Hoff & Leigh støtter retten til ytringsfrihet og lovlige protester, men vi kan ikke støtte handlinger som bryter med loven», uttaler firmaet ifølge SwimSwam.

les også Tok privatfly for å delta i stormingen – arrestert fredag

The Washington Post spør hvorfor Klete Keller tok sjansen på å kaste bort alt på å storme Kongressen etter at han hadde fått skikk på livet etter å ha vært så langt nede .

– Han hadde nettopp fått orden på livet igjen. Han hadde en jobb. Han forlovet seg. Å se at alt dette blåses bort, er hjerteskjærende. Jeg forstår ikke at han kaster bort alt, sier Gary Hall Jr., som selv har vunnet ti OL-medaljer og har kjent Keller siden barndommen.

Keller er tiltalt for tre lovbrudd i forbindelse med Trump-tilhengernes angrep på Kongressen. Han ble løslatt uten kausjon, mot et løfte om å møte opp neste gang han blir innkalt til retten.

les også Nå flytter de ut av Det hvite hus

De siste årene har han postet flere Trump-støttende meldinger i sosiale medier, ifølge The Washington Post, men hans kontoer i sosiale medier er nå slettet.

– Jeg tror vi alle skulle ønske at vi hadde gjort mer for å hjelpe ham med å håndtere livet etter OL. Mange sliter når karrierene deres tar slutt. Du er en helt. Du har hatt alle disse menneskene som har gjort alt for deg, og når den reisen tar slutt, er virkeligheten dessverre veldig annerledes, sier Tom Malchow, som var Kellers romkamerat under lekene både i Sydney og Athen.

Føderale myndigheter har så langt arrestert rundt 50 personer i forbindelse med angrepet på Kongressen.