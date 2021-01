Slik ble hun Trumps mareritt

Donald Trump har provosert USAs mektigste kvinne til det ytterste. Det kan han komme til å angre bittert på.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er februar 2020, og president Donald Trump er klar for å holde den årlige «State of the union»-talen.

Denne gangen er stemningen i kongressalen spesielt anspent.