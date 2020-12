STÅR PÅ SITT: Donald Trump har ingen planer om å erkjenne valgnederlaget. Foto: SAUL LOEB / AFP / NTB

Trump raser mot sine egne: − Dette vil jeg aldri glemme

Donald Trumps forhold til eget parti tilspisser seg stadig. Det kjølige forholdet håper topp-demokraten Nancy Pelosi å utnytte.

Publisert: Nå nettopp

Joe Biden er kåret til vinner av det amerikanske presidentvalget, men Donald Trump fortsetter kampen. Han står fortsatt på sitt, og hevder at Demokratene «stjal» valget fra ham.

Trump og hans team har gang på gang kommet med påstander om valgfusk, og har levert en rekke søksmål i et forsøk på å forandre valgresultatet. Dette har blitt avvist i den ene domstolen etter den andre. Det er heller ikke funnet bevis for valgfusk som ville påvirket valgresultatet.

Etter at valgmennene for en drøy uke siden stemte frem Biden til USAs neste president har flere og flere republikanere anerkjent Biden som vinner av valget.

Nå ser Trump ut til å innse at han må fortsette kampen alene, uten at det ser ut til å stoppe ham.

De siste dagene har han i all hovedsak brukt Twitter for å fremme sitt budskap ved å legge ut videoer til sine 88 millioner følgere – fremfor å innkalle til pressekonferanser.

Nå raser han nok en gang mot eget parti.

– Jeg reddet minst åtte republikanske senatorer, inkludert Mitch, fra å tape det riggede (presidentvalget) valget. Nå sitter de (nesten alle) og ser på meg kjempe mot de onde – de radikale venstredemokratene. Dette vil jeg aldri glemme, skriver han på Twitter.

les også Trump slår tilbake mot McConnell: – For tidlig å gi opp

Mitch McConnell, republikanernes majoritetsleder i Senatet, var blant dem som anerkjente Biden som vinner av valget etter at valgmennene hadde avgitt sin stemme. Også da fikk han kritikk fra Trump.

– Mitch, 75.000.000 stemmer, rekord for en sittende president (med stor margin). Det er for tidlig å gi opp. Det republikanske partiet må omsider lære seg å kjempe. Folk er sinte, skrev han på Twitter, da uten å nevne at Joe Biden fikk 81 millioner stemmer.

Pelosi håper på Trump-hjelp

I tillegg avviste han coronakrisepakken Demokratene og Republikanerne ble enige om etter lange forhandlinger.

– Det tok altfor lang tid. Men den pakken de sender til min pult, er en helt annen. For å være ærlig er den en skam, sa Trump i en video publisert på Twitter.

Trump mente blant annet at summen på 600 dollar i direkte krisehjelp til amerikanske familier burde økes til 2000 dollar eller 4000 dollar for par.

Da forslaget ble tatt opp i Representantenes hus julaften, satte republikanerne foten ned, og til tross for president Trumps ønske.

les også Donald Trump avviser Kongressens krisepakke

Nå håper demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, at Trump klarer å overbevise sine egne.

– Dersom presidenten mener alvor med direktebetalingen på 2000 dollar, må han be republikanerne om å slutte å stå i veien, sier hun i en uttalelse.

Mandag skal Representantenes hus nok en gang stemme over forslaget.

– Å stemme mot dette forslaget er å benekte den økonomiske vanskeligheten amerikanske familier står i, og nekte dem den hjelpen de trenger, fortsetter hun.

Tre alternativer

Slik situasjonen er nå er det tre alternativer for coronakrisepakken, skriver Reuters:

Trump godkjenner avtalen – selv om ikke kongressen går med på hans forslag til endringer.

Trump legger ned veto. Et veto Kongressen kan overstyre dersom de får over to tredels flertall i både Representantenes hus og Senatet. Dersom de ikke overstyrer Trumps beslutning, vil forslaget legges dødt.

Trump velger ikke å gjøre noe. Da vil han teoretisk sett bruke sin vetorett. Dette skjer ti dager (søndager teller ikke) etter at han fikk forslaget fra Kongressen. I dette tilfellet har Trump klokken på sin side, ettersom forslaget må stemmes frem av Kongressen som fremmet forslaget, mens allerede 3. januar går USA fra den 116. til den 117. Kongressen. Dermed overlates det til Joe Biden etter at han blir president 20. januar.

I mellomtiden er det folket som lider. Det er registrert 18,6 millioner smittetilfeller i USA, og over 328.000 dødsfall er relatert til pandemien. Julaften lå over 120.000 amerikanere innlagt på sykehus med covid-19.