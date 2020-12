SAMLER INN: President Donald Trump har klart å samle inn mer penger i den ene måneden etter å ha tapt valget, enn han klarte i de tre månedene forut for valget. Foto: JIM WATSON / AFP

Avis: Trump har samlet inn over 1,3 milliarder etter valget

Donald Trump skal ha samlet inn en svimlende sum til å kjempe i retten. Men pengene kan også brukes av Trump på helt andre måter.

Ifølge The Washington Post har Trump-kampanjen tjent over 170 millioner dollar, mer enn 1,3 milliarder kroner, i måneden etter valget. Dette er en høyere sum enn kampanjen tjente inn i de tre månedene før valget.

CNN har fulgt opp saken med egne kilder i Trumps kampanje, og setter beløpet enda høyere, til 170 millioner dollar, eller 1,5 milliarder kroner.

Innsamlingen er drevet frem av en svært offensiv kampanje mot vanlige Trump-tilhengere, såkalte smådonorer. Det er blitt gjennomført nær 500 ulike kampanjer der det i en flom av e-post bes om å gi donasjoner. I e-postene bruker Trump og hans team versaler for å banke inn udokumenterte påstander om at valgseieren er blitt stjålet fra dem.

Tilsynelatende går pengene til kampen som Trumps team fører i retten for å bevise påstandene om omfattende valgfusk. Så langt har ikke Trumps advokater fått gjennomslag.

SISTE: President Donald Trump skal ha diskutert muligheten for å benåde sine barn Donald Trump jr., Eric og Ivanka, samt svigersønn og rådgiver Jared Kushner, skriver New York Times.

Innsamlingene er markert med at det går til «Official Election Defense Fund», altså et fond som skal «beskytte valget». The Washington Post har stilt spørsmål om hva dette fondet egentlig er.

Uklar pengebruk

Avisens funn tyder på at en stor del av pengene ikke nødvendigvis går til å betale for rettssakene. Trump-kampanjen kan også bruke pengene til helt andre formål, som å nedbetale gjeld, hevder The Washington Post.

Pengene som samles inn går nemlig til det såkalte «Trump Make America Great Again Committee». Dette er en innsamlingsorganisasjon som er satt opp til å samle inn midler til både Trump-kampanjen og det republikanske partiets nasjonalkomité (RNC).

Men siden den 18. november deles disse midlene også med en ny organisasjon: «Save America». Dette er en organisasjon som Trump har opprettet for å finansiere politiske aktiviteter etter han har gått av som president.

Politisk handlingskomité

«Save America», som nå altså får tilgang til de betydelige midlene Trump samler inn, er en såkalt PAC (Political Action Committee), altså en politisk handlingskomité. Slike komiteer har som formål å støtte eller bekjempe politikere eller enkeltsaker.

Disse opprettes nå i økende grad av politikere på vei ut av et valgt embete, men som ønsker å beholde politisk innflytelse ved å støtte andre som er på vei inn i politikken.

Det er vide regler for hvordan en slik PAC kan bruke innsamlede midler: Avisen påpeker at Trump kan bruke PAC-pengene til å holde politiske møter i hans egne eiendommer, betale for reiser og til og med personlige utgifter.

Ifølge The Washington Post går nå 75 prosent av pengene som doneres til Trump rett inn i denne nye organisasjonen, og bare den siste fjerdedelen brukes til rettssakene. Ifølge avisen er det kun donasjoner på over 5.000 dollar som faktisk går til rettssakene.

– Smådonorer som gir til Trump og tror de bidrar til å «beskytte valget», er faktisk med på å betale ned Trump-kampanjens gjeld eller finansierer hans politiske operasjoner etter at han går av som president, sier Brendan Fischer, i Campaign Legal Center, en organisasjon som jobber for å innføre restriksjoner på pengebidrag til politikken.

Anklagene fra The Washington Post er ikke blitt besvart av Trump-kampanjen direkte, men talsmann Mike Reed i det republikanske partiet sier at det har brukt flere titalls millioner dollar på rettstvister de siste årene, for å «beskytte troverdigheten til valggjennomføring».

PS: Å kjempe i retten er uansett dyrt for Trump. Hans mye omtalte advokat Rudy Giuliani skal kreve 20.000 dollar dagen for å lede saken.

