NYTT FUNN: Funnet som ble presentert i dokumentarserien til Dplay og Monster ble ikke nevnt i de offisielle rapportene om forliset. Ifølge produksjonsselskapet er hullet i skroget minst fire meter høyt og opp mot 1,2 meter bredt. Foto: DPLAY/Monster

Funnet av mystisk hull på «Estonia»: Sveriges havarikommisjon skal granske skroget

Den svenske havarikommisjonen vil analysere skroget til passasjerfergen «Estonia» for å finne ut av hvordan det nyoppdagede hullet i skroget oppstod.

For mindre enn 10 minutter siden

De utelukker ikke nye dykk ved vraket, melder Sveriges Radio.

Fergen sank da den i 1994 var på vei over Østersjøen fra Tallinn i Estland til Stockholm. 852 passasjerer mistet livet i forliset. Siden den gang har fergen og flesteparten av passasjerene ligget begravet på havets bunn.

VG har tidligere skrevet om funnet, som ble gjort av et dokumentarfilmteam fra Monster og Discovery Norge under et dykk ved vraket i september 2019. Dokumentarserien «Estonia - funnet som endret alt», hadde premiere i slutten av september i år.

Det er foreløpig uvisst når og hvordan hullet oppstod, og om det hadde noen konsekvenser for synkeforløpet.

Regissør Henrik Evertsson og ROV-operatør Linus Anderson er tiltalt for brudd på gravfreden etter dykket. Gravfredtraktaten er en avtale mellom flere land som forbyr private dykk i forlisområdet. Saken skal etter planen gå for retten i januar.

Funnet skapte kort tid etter premieren sterke reaksjoner i nabolandet. Sittende ministre ble kalt inn på teppet av den svenske nasjonalforsamlingen og svenske myndigheter gikk umiddelbart i diskusjoner med Estland og Finland om neste steg.

Ifølge Sveriges Radio pågår arbeidet med de innledende undersøkelsene for fullt. De gjøres i samarbeid med havarikommisjonene i

Saken oppdateres.

Publisert: 27.11.20 kl. 13:26

Les også

Mer om Ferger Estland Sverige