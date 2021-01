FEM DREPTE: Politiet vokter området i El Pedregalito der fem menn ble drept, mens kriminalteknikere sikrer bevis. Foto: Emilio Flores

Drapsbølge i Honduras under portforbud

TEGUCIGALPADA, HONDURAS (VG) Drapsbølgen fortsetter å herje i Honduras på tross av corona-nedstengning og et portforbud som har vart i ni måneder. På et drøyt år har det vært 45 massedrap.

Jackman Almeca Valle hadde gledet seg til denne dagen lenge. Han har klippet håret og møtt et par kompiser. Sammen går de til butikken i Villa Los Laureles, Comayagüela, for å kjøpe en bursdagskake.

Familien står og forbereder fødselsdagsselskapet hjemme da sjokkbeskjeden kommer. De tre vennene er drept.

Jackman Almeca Valle fylte 20 år den dagen.

– Vi klarte ikke å fatte at det var sant. Han var sånn en ung gutt, han gjorde ingen ting galt. Tapet av han har gitt oss stor smerte. Smerte som aldri vil forsvinne, forteller den nære vennen Don Jorge til VG i Honduras.

SIST SETT: Enil Ramos klippet kompisen Jackman på denne frisørsalongen, før de gikk videre til butikken og ble skutt, sammen med en tredje kamerat. Foto: Emilio Flores

Kameraten Gerson Valeriano (19) ble også drept denne dagen. Idet VG går inn porten for å møte tanten sykler det noen menn forbi.

Hun fryser til.

Alt du vil gjøre i dette nabolaget, må du ha godkjennelse for, forklarer hun.

Hun viser til at nabolaget er «beskyttet» av det som betegnes som en av verdens verste gjenger, MS 13.

– Dette er et veldig farlig område. Hvis vi snakker om dette, kan vi bli de neste ofrene. Det er derfor jeg er veldig redd for å snakke med deg, sier Sheila Valeriano til VG.

Hun forteller at nevøen og de to kameratene som ble drept hadde vært venner siden barneskolen. En gang i uken spilte de fotball sammen.

– Nevøen min snakket aldri om problemer med kriminelle gjenger, så vi vet ikke hva som skjedde, sier hun.

En måned senere skjer det på ny.

Denne gangen i hovedstaden Tegucigalpada, en 15 minutters kjøretur unna det forrige åstedet:

Den nybakte faren Alex Fabricio Reyes (27) og fire andre menn blir drept idet tungt bevæpnede menn åpner ild inne i en liten butikk. Ifølge avisen El Heraldo flykter de i en uregistrert pickup-bil.

ÅSTED: Kriminalteknikere i arbeid ved åstedet for massedrapet i El Pedregalito, der fem menn ble drept. Foto: Emilio Flores

Den nybakte faren skulle bare handle noen varer.

José Francisco Reyes fikk aldri ta farvel med lillebroren sin.

– Han var sammen med venner i butikken. Vi hørte bare skyting, og en nabo kom for å fortelle meg at det var min bror som var skutt. Jeg vet ikke hvorfor det skjedde, men de sa at det var flere menn kledd som politimenn som kom og skjøt dem, sier han til VG.

– Vi i familien føler en stor tomhet etter at han ble borte. Vi er alene og overlatt til oss selv, fortsetter han.

fullskjerm neste DØD: Kroppene til de avdøde bæres ut etter massedrapet i El Pedregalito, der fem menn ble drept.

Andelen honduranere som har erfaring med å miste sine nærmeste i drap, er sjokkerende stor. Volden ser ofte ut til å ramme tilfeldig.

Ingen kan føle seg sikker.

Honduras ble i 2014 utnevnt til «verdens voldeligste land» av det anerkjente tidsskriftet The Economist. Selv om nærliggende Mexico er beryktet for mye kriminalitet, har Honduras nesten dobbelt så mange drap i forhold til folketallet, viser statistikk fra 2017.

Og det til tross for at drapstallene har gått kraftig ned siden 2011, da det var på sitt verste. I 2018 var drapsraten i Honduras fortsatt over seks ganger høyere enn verdensgjennomsnittet. I snitt blir en av ni unge menn i Honduras drept, skrev The Economist i 2014.

I midten av mars i år så man en tendens til at aktiviteten i de kriminelle gjengene gikk ned, som en konsekvens av isolasjonen myndighetene hadde innført for å bremse coronasmitten i landet.

Men fordi nedstengningen gikk hardt ut over økonomien, gled hverdagen fort tilbake til slik den var før. Etter noen uker var kriminaliteten i byene tilbake igjen på nivået før pandemien.

TRUSSEL: Svært mange i Honduras opplever å miste familiemedlemmer til tilsynelatende tilfeldige drap og gjengvold. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

Direktør Migdonia Ayestas ved det nasjonale observatoriet for vold i Honduras bekrefter at volden fortsetter på tross av nedstengningen.

– I år har det vært seks massedrap før pandemien, med 28 ofre, og 33 etter pandemien startet, med 117 drepte. Til sammen blir det 39 massedrap med 145 ofre. Sammenlignet med fjoråret er det en nedgang. På tross av nedstengningen hviler ikke de som driver med ulovligheter, utpressing og narkotikahandel, sa hun til hun til VG før nyttår.

Et massedrap på statistikken er når flere enn to personer blir drept samtidig. Etter at intervjuet ble gjort, har antallet massedrap steget til 45.

Hun forteller at drapene er et urbant fenomen, over 70 prosent har skjedd i de fem største byene.

– Vold er et kulturelt problem. Når de fleste drapene blir utført ved hjelp av skytevåpen, skapes det en illusjon om at det er slik man løser konflikter, sier hun til VG.

SENTERDIREKTØR: Migdonia Ayestas leder det nasjonale observatoriet for vold i Honduras, og ser med bekymring på utviklingen. FOTO: Emilio Flores

Kriminelle gjenger som dreper, truer og overfaller, har plaget innbyggerne i de største byene i Honduras i tiår. Ved flere tilfeller er politiet involvert på et vis, hevder avisen Ticotimes.

Kun ett av fem drap i Latin-Amerika leder til en dom, ifølge Business Insider. Resten går fri.

Politiet etterforsker samtlige drap, og gjør stadig fremskritt, sier Jair Meza Barahona til VG. Han er kommunikasjonsdirektør i det nasjonale politiet.

– Faktisk var det en person som var involvert i et massedrap nord i landet som ble tatt og satt i varetekt forrige uke, og mange av de involverte i slike saker straffeforfølger vi, sier han.

Det sitter 400 siktede i varetekt nå, og daglig pågriper politiet personer som er knyttet til gjengkriminalitet, forteller han.

– Kanskje vises ikke innsatsen så godt i tallmaterialet, men etterforskningen er tilstrekkelig til at det har en preventiv effekt i samfunnet.

TAP: Sergio Sanchez har blitt fortalt at noen som utgikk seg for å være politimenn, stoppet svigerbroren hans på gaten, for så å drepe svigerbroren og hans kamerater. Foto: Emilio Flores

Tilbake i nabolaget i Villa Los Laureles treffer VG svigerbroren til Evelyn Enil Ramos (22). Han er fortsatt i sorg etter at Ramos ble drept da han var med kompisene for å kjøpe fødselsdagskake.

– Hva tror du kommer til å skje i saken med din svigerbror?

– Dessverre går slike ting ustraffet hen i dette landet. De tror ikke på at noen straff kan gi ham livet tilbake. Det er ingenting vi kan gjøre, sier Sergio Sanchez.

SORG: Reyna Ramos er helt knust av sorgen etter at hun mistet sin sønn Enil Ramos i ett av de mange brutale massedrapene i Honduras i høst. Foto: Emilio Flores

Han sier de ikke har tatt kontakt med politiet for å prøve å finne svar, fordi de er redde.

Han ser ut i luften.

– Vi elsker landet vårt, men det er så mye usikkerhet. Vold påvirker turismen, økonomien, utdanning. Hadde jeg hatt utdanning, ville jeg ha forlatt landet for barna mine, fordi jeg vil ikke at de skal vokse i i sånn et tragisk miljø, fordi de får med seg alt.

– Det eneste vi har igjen, er å holde Gud nær oss.