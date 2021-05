forrige











Bygger Titanic-kopi i fornøyelsespark

En fornøyelsespark i Kina er nå i gang med byggingen av «Unsinkable Titanic» – i nøyaktig samme størrelse som originalen.

Av Ingrid Hovda Storaas

Skipet blir hovedattraksjonen i fornøyelsesparken Romandisea i Daying i den kinesiske provinsen Sichuan, skriver CNN.

Målet er at gjestene vil få oppleve hvordan det var å være passasjer på det berømte skipets første og eneste tur – minus den tragiske slutten.

Titanic, som da var var verdens hittil største passasjerskip, la 10. april 1912 ut fra Southampton i England med kurs mot New York, men kolliderte få dager senere med et isfjell og sank. Av de over 2200 personene om bord, døde rundt 1500. Rundt 700 overlevde.

Kopien vil ligge til kai i elven Qijiang, rundt 130 kilometer fra provinshovedstaden Chengdu, milevis fra havet.

GIGAPROSJEKT: Investoren Su Shaojun viser frem en modell av Titanic-kopien de skal bygge under et intervju 26. april. Foto: NOEL CELIS / AFP

Skipet skal bli 269,06 meter langt og 28,19 meter bredt, akkurat som originalen. Om bord vil det være spisehaller, teaterscener og et svømmebasseng.

Ifølge nyhetsbyrået AFP vil det gå med 23.000 tonn stål og over 153 millioner amerikanske dollar – rundt 1,2 milliarder norske kroner – i arbeidet med Titanic-kopien.

Fornøyelsespark-versjonen blir imidlertid ikke den eneste Titanic-kopien i verden. I 2018 kunngjorde den australske mangemilliardæren Clive Palmer og hans cruiseselskap Blue Star Line at arbeidene med deres skip Titanic II skulle gjenopptas etter flere forsinkelser.

Jomfruturen med skipet skulle etter planen finne sted allerede i 2018. Senere er dette endret til 2022.