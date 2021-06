VETERAN: Denne veteranen røres til tårer under seremonien som ble direktesendt fra Normandie, Frankrike, 77 år etter det viktige slaget. På grunn av pandemien måtte veteranene måtte følge åpningen på en storskjerm i Staffordshire i England. Foto: Jacob King / PA Wire

Rørt til tårer 77 år etter D-dagen – nytt minnesmerke åpnet

På dagen 77 år etter den hemmelige allierte invasjonen av Frankrike, ble et nytt minnesmerke åpnet for å hedre de falne.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Her står navnene over de 22.442 menn og kvinner under britisk befal som mistet livet under slaget om Normandie i 1944.

Det dreier seg om personer fra mer enn 30 forskjellige land, og det er første gang disse navnene samles.

Se bilder av D-dagen sammenlignet med i dag.

Men for andre året på rad forhindrer pandemien de få gjenlevende veteranene fra å komme sammen i Normandie og minnes den lengste dagen i deres liv. De aller fleste er nå, 77 år etter dette berømte slaget, over 95 og skrøpelige.

LIVE FEED: Pandemien gjorde at veteranene måtte sitte i Staffordshire i Storbritannia og følge åpningen av det nye minnesmerket i Frankrike via en livefeed. Foto: Jacob King / PA Wire

I alt 24.000 fallskjermsoldater ble satt inn den første dagen, amerikanske styrker i vest og britiske i øst. Rundt 7000 skip sto for troppetransport og landsetting av cirka 156.000 infanterisoldater på fem strender med kodenavnene Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword, skriver Store Norske Leksikon.

Styrkene fikk flystøtte fra i alt 5400 jagerfly og 3000 bombefly, som gjennomførte over 14.000 turer den første dagen. Den norske innsatsen besto av to jagerflyskvadroner, ti marinefartøy og 43 handelsfartøy.

Dette var starten på invasjonen av Normandie, som ble fullført i august, med kodenavnet «Operasjon Overlord».