STORE STYRKER: Hele 1638 tjenestepersoner bisto i politirazziaen tirsdag morgen. De skal ha gått til aksjon på 18 ulike steder for å lete etter tyvgodset og annet bevis. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Tre personer pågrepet etter museums-ran i Berlin

I en politirazzia tirsdag morgen pågrep tysk politi tre personer i forbindelse med et ran i Dresden i Tyskland for et år siden.

For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres

Det Grønne Hvelvet ved Dresdens kongelige palass, som huser rundt 4000 dyrebare gjenstander laget av elfenben, gull, sølv og juveler, ble utsatt for innbrudd i november 2019.

Tyveriet ble da omtalt som det største i sitt slag siden krigen.

Mer enn et dusin gjenstander dekket med diamanter var noe av det som ble stjålet fra det statlige museet i Dresden i november i fjor. Det er anslått at tyvene kan ha fått med seg gjenstander med en samlet verdi opp mot én milliard euro, eller 10 milliarder kroner.

Tirsdag morgen gjennomførte tysk politi en stor politiaksjon i Berlin i forbindelse med innbruddet, hvor hele 1638 tjenestepersoner bisto.

18 steder har blitt undersøkt, inkludert ti leiligheter, garasjer og kjøretøy. Tre personer er også arrestert, skriver politiet i en pressemelding.

Politiaksjonen startet klokken 6 tirsdag morgen. Politiet hadde som mål å finne tyvgodset, samt samle mulige bevis som oppbevaringsgjenstander, klær eller verktøy, opplyser politiet.

SE BILDER FRA DEN STORSLÅTTE POLITIAKSJONEN I GALLERIET HER:

forrige







fullskjerm neste

Ranet: Omtales som «spektakulært»

Under ranet i 2019 antente kunsttyvene trolig en brann for å deaktivere museets alarm før de brøt seg inn. Ifølge avisen Bild klatret de deretter gjennom et vindu.

I løpet av få minutter rakk to personer å raske med seg opptil 100 gjenstander.

Totalt ble det anslått at de kom seg unna med verdier tilsvarende rundt 10 milliarder kroner, men verdien er vanskelig å bedømme, og mange av gjenstandene blir regnet for å være nærmest umulig å omsette. Blant dem er briljantslipte edelstener som har inngått i en samling smykker fra 1700-tallet.

Dukket opp for salg i Israel

I januar ble det oppdaget at to sett med juveler, den hvite Dresden-diamanten og den diamantbesatte bryststjernen fra den polske Hvite ørns orden, var til salgs i Israel for til sammen rundt 90 millioner kroner.

Det grønne hvelvet, eller Grünes Gewölbe, er et av de eldste museene i Europa, og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

Publisert: 17.11.20 kl. 08:53

Mer om Edelstener Diamanter Ran Berlin