Biden vurderer søksmål – slik hindres overgangsperioden

Joe Bidens seier i presidentvalget er fremdeles ikke anerkjent av det føderale organet General Services Administration (GSA). Dette skaper problemer for overgangen til den påtroppende presidenten.

GSA har nemlig ansvar for å anerkjenne en vinner av valget, slik at den påtroppende presidenten kan komme i gang med overgangsprosessen. Vanligvis skjer dette så snart valgresultatet er klart.

Forsinkelsene fører til at Bidens team ikke har tilgang på finansiering og lokaler fra føderalt hold. De får heller ikke mulighet til å møte folk fra etterretningstjenester og administrasjonen.

Vurderer rettslige skritt

I lovverket gjøres det ikke klart når GSA må anerkjenne valgvinneren. Leder for organet, Emily Murphy, skal ikke enda bestemt seg for at valgvinneren er klar.

Hun ble utpekt av Trump i 2017.

En kilde som står henne nær, beskriver henne ifølge Reuters som «grundig og profesjonell», og mener hun vil ta seg tid for å fatte en møysommelig beslutning.

Men flere mener prosessen går for sakte og at det skaper flere problemer.

– Dette går imot den fredelige overføringen av makt, og vil ha konsekvenser ikke bare for Bidens administrasjon. Dette er problematisk for sikkerheten både utenriks og innenriks, sier Chris Lu, tidligere nestleder for arbeidsdepartementet i USA, til nettstedet Vox.

Nøkkelpersoner i Bidens overgangsgruppe sier de nå vurderer rettslige skritt – ettersom Bidens seier fremstår tydelig, og forsinkelsene ikke kan rettferdiggjøres.

– Rettslige skritt er helt klart en mulighet, men vi har også andre muligheter vi vurderer, sier en av Bidens ansatte anonymt til Reuters.

Den republikanske senatoren James Lankford har sagt at han personlig vil gripe inn, dersom Biden ikke får tilgang til etterretningsbriefinger i løpet av uken.

– Det er ikke noe galt i at Joe Biden får disse oppdateringene. Dette må skje slik at folk kan forberede seg på den kommende oppgaven, uansett det endelige utfallet av valget, sa han tidligere denne uken, ifølge TV-kanalen KRMG.

Lankford sitter i en kontrolllkomité for sikkerhet i Senatet.

Ifølge The New York Times har Det hvite hus trukket frem forsinkelsene i etterkant av valget i 2000 som et annet eksempel på et valg hvor resultatet kom sent.

Dette har Bidens folk kontret med at situasjonen i 2000 var langt mer usikker – da var det ikke mer enn 500 stemmer som skilte kandidatene i den avgjørende staten Florida.

I samtaler med statsledere – andre har ikke gratulert

De fleste statsledere har nå gratulert Biden med valgseieren, men et knippe avventer fremdeles. Presidentene Vladimir Putin og Brasils Jair Bolsonaro har begge unngått å si noe definitivt om valgresultatet i USA.

Kinas leder Xi Jingping har heller ikke gratulert Joe Biden, men kinesiske myndigheter erkjenner at de har «registrert at han erklæres som vinner».

Biden har så langt vært på tråden med følgende statsledere:

President Emmanuel Macron (Frankrike)

Forbundskansler Angela Merkel (Tyskland)

Statsminister Boris Johnson (Storbritannia)

Statsminister Micheal Martin (Irland)

President Moon Jae-in (Sør-Korea)

Statsminister Yoshihide Suga (Japan)

Statsminister Scott Morrison (Australia)

Publisert: 15.11.20 kl. 12:36

