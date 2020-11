PROTESTERTE: Slik så det ut da Trump-supportere demonstrerte i Atlanta fredag kveld norsk tid. Foto: Gisle Oddstad

Trump-supportere i Georgia i harnisk

ATLANTA, GEORGIA (VG) Sinte Trump-supportere demonsterte i Georgia mot det de mener er valgfusk og feilaktige erklæringer av Joe Biden som vinner av delstaten.

Kommende president Joe Biden er valgvinner i delstaten Georgia, erklærte flere medier i USA fredag kveld.

Delstaten har vært gjenstand for stor oppmerksomhet etter valget. Opptellingen var vist at det var jevnt mellom kandidatene, med en liten ledelse på 0,3 prosent til demokratenes Joe Biden.

Etter krav fra den Republikanske innenriksministeren i Georgia ble det fredag formiddag igangsatt en omtelling for hånd av alle stemmene, noe som er uvanlig i USA.

Valgprosessen har vært svært lite tilfredsstillende for Trumps supportere i Georgia, som fredag kveld norsk tid samlet seg i delstatshovedstaden Atlanta for å demonstrere.

– Vi har vært de som rolig har sittet og sett på, men nå kan vi ikke tåle denne uretten lenger. Jeg stoler absolutt ikke på systemet, og det er masse juks med poststemmene. Demokratene har brukt corona som en unnskylding til å manipulere valget, mener Carla Belding ( 51) som har kjørt inn sammen med en venninne fra byen Cumming.

«Valgskred»

« Vi vil ha en full gjennomgang» står det skrevet med sprittusj på en hvit papplate som en av demonstrantene holder. « Bikere for Trump», «Kvinner for Trump» og det etterhvert så klassiske slagordet « Make America great again» pryder de andre røde plakatene i den tidligere OL-byen.

Amanda McGeen har tatt med sønnen Gabriel (8), og sammen holder de et stort amerikansk flagg foran seg.

– Jeg har ingen tillit til det som presenteres som valgresultater. Det har versert falske og ulovlige sedler, det er jeg sikker på. Hadde det vært et rettferdig valg, hadde det blitt et valgskred for Trump.

Under valgkampen fleipet Trump med at han hadde problemer med å mobilsere kvinner i forstedene, men nettopp flere av disse har møtt opp på demonstrasjonen.

– Jge er her fordi landet jeg vokste opp i, og landet mine sønner skal vokse ooo i, ikke er sosialistisk . Biden er ikke for USA, de er globalister, som vil at alt skal være likt for alle. Vi amerikanere skal være kapitalister som selv jobber oss opp mot toppen, sier en engasjert Carla Belding med rosa caps, til VG.

Forventer mer fra Trump

Erklæringen av Joe Biden som vinner kommer fra blant andre New York Times, CNN og NBC, medier som ofte er kritisk til Donald Trump. Ikke overraskende fester hverken Trump eller tilhengerne hand lit til seieren for den demokratiske kandidaten.

«GEORGIA ER IKKE EN BLÅ STAT!» roper en kvinne i en sprakete mikrofon foran demonstrantene.

En mann ikledd en genser med det amerikanske flagget tar ordet.

– De har stjålet valget. Men når de stjeler, slår det bare tilbake på dem selv. Det er Guds vilje at det skal skje på denne måten, sier han.

Ingen av de oppmøtte i Atlanta tror at dette er slutten på valgsagaen i Statene.

– Trump lot seg ikke knekke av Stormy, og ikke av covid-19, så selvfølgelig lar han seg ikke knekke av dette heller, sier en eldre mann med Trump-caps i en ropert foran delstatssenatbygningen i Atlanta.

Proud Boys i D.C.

Demonstrasjonen i Atlanta består av eldre mennesker, barnefamilier og de som kaller seg «forstadsfruer». Lørdag er det varslet en stor demonstrasjon i Washington D.C., og da av et ganske annet kaliber.

Klokken 12.00 lokal tid har den omstridte og tungt bevæpnede gruppa Proud Boys invitert til protest, og oppfordret alle sine medlemmer til å kjøre inn til hovedstaden i kortesje fra andre steder i landet.

Trump har tidligere vært noe uklar i sin støtte til gruppa, men nå twitrer han at han er glad for initiativet.

«Det varmer hjertet å se all støtten der ute, særlig valgmøtene som dukker opp over hele landet, inkludert en stor i DC. Kanskje svinger jeg innom og sier hei. Dette valget var rigget», skriver Trump på Twitter.

Publisert: 13.11.20 kl. 22:07 Oppdatert: 13.11.20 kl. 22:18