Skal føre saken mot «Estonia»-regissør: – De visste at det var forbudt

Aktor Helene Gestrin sier til VG at svenskene som fant hullet i skroget på «Estonia» må være forberedt på å ta sin straff. Samtidig utelukker hun at myndighetene kan granske vraket på nytt før loven endres.

Saken mot regissør Henrik Evertsson og ROV-operatør Linus Andersson skal gå for retten i januar.

De er tiltalt for å ha brutt gravfreden ved «Estonia», passasjerfergen som forliste i Østersjøen en stormfull høstnatt i 1994. Tragedien krevde 852 liv, og 757 av de døde ligger fortsatt begravet i vraket.

Med en undervannsdrone filmet de to svenskene i september 2019 et hull i skroget på styrbord skipsside av fergen. Hullet, som blir presentert i Dplay-dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt», har aldri før blitt dokumentert.

Loven om gravfred har siden den i 1995 ble underskrevet av åtte land aldri blitt prøvd for retten. Det er derfor uklart hvordan domstolene vil vurdere dykket.

– Men det man gjør når man krenker gravfreden er at man krenker veldig mange mennesker samtidig. Derfor er det en alvorlig sak, sier påtaleansvarlig Helene Gestrin til VG.

Mener funnet ikke betyr noe for straffespørsmålet

Serien om «Estonia» hadde premiere forrige mandag, men det oppsiktsvekkende funnet har allerede skapt mye blest i nabolandet:

Den svenske havarikommisjonen har innledet en gransking av hullet

Statsminister Stefan Löfven sier at han ikke utelukker nye dykk ved vraket

Sittende ministre er kalt inn på teppet av den svenske nasjonalforsamlingen

Svenske myndigheter er i diskusjoner med Estland og Finland om neste steg

Gestrin mener imidlertid funnet er helt irrelevant for tiltalen mot Evertsson og Anderson.

– Tiltalen gjelder kun spørsmålet om de har brutt dykkeforbudet, og om det skal være straffbart når svenske statsborgere begår en slik handling fra en tyskregistrert båt, sier aktoren og tilføyer:

– Vi er enige om at de har sendt ned en undervannsdrone i forlisområdet, men uenige i om de kan straffes under de omstendighetene.

TILTALT FOR BRUDD PÅ GRAVFREDEN: «Estonia»-regissør Henrik Evertsson. Bildet er fra dokumentarserien til Dplay og Monster om «Estonia»-forliset som hadde premiere mandag. Foto: Dplay/Monster

– Sivil ulydighet

Regissøren og ROV-operatøren var om bord på en tyskregistrert dykkebåt da de gjennomførte operasjonen i internasjonalt farvann. Tyskland har ikke skrevet under på gravfredtraktaten, noe forsvarerne har brukt som et argument for at de svenske statsborgerne ikke kan straffes.

– Jeg mener at dykket, uansett om det er utført fra en svensk- eller tyskregistrert båt, er straffbart, sier Gestrin.

Hun mener også at Evertsson og Andersson var fullt klare over hvilke konsekvenser operasjonen kunne få:

– De visste at det var forbudt etter svensk lov å gjøre som de gjorde, men mener at forbudet ikke gjelder dem ettersom de var på en tyskregistrert båt.

– En av forsvarerne sier at «de har gjort en god gjerning selv om den kan være feilaktig». Hva mener du om det?

– Det er et uttrykk for det vi kaller sivil ulydighet. At man medvitende begår et lovbrudd som man vurderer at ikke vil fysisk skade noen, fordi man mener det er det moralsk riktige å gjøre. Men da må man være forberedt på å ta sin straff, sier Gestrin.

Hun tror i likhet med forsvarer Hans Gæstadius at saken vil måtte prøves i flere instanser før man får en endelig dom.

Se illustrasjon av skipet og skaden i bildegalleriet:

forrige







IKKE TIDLIGERE DOKUMENTERT: Ingen offisielle rapporter nevner et hull i skroget på styrbord skipsside av «Estonia».

Om nye dykk ved vraket: Uaktuelt uten lovendring

Til tross for at den svenske statsministeren ikke utelukker nye dykk ved vraket og estiske myndigheter krever nye undersøkelser, mener Gestrin det er uaktuelt med mindre det skjer en lovendring.

Loven om gravfred forbyr all undervannsvirksomhet ved vraket, med mindre det handler om å dekke til og beskytte vraket eller forhindre miljøforurensninger fra vraket, sier hun.

– Loven i seg selv gir ikke rom for for eksempel fysiske undersøkelser, selv om det er myndigheter som ønsker å gjennomføre dem.

