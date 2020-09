forrige









Orkanen «Sally» har truffet USA: – Må evakuere hele lokalsamfunn

Selv om den beveger seg sakte, kan orkanen «Sally» gjøre enorm skade, advarer meteorologene.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ikke vanlig at du begynner å måle nedbør i fot, sier meteorologen David Eversole til nyhetsbyrået AP.

Onsdag ble det meldt om over 60 meter med regnfall i Florida-fylket Escambia, noe som tilsvarer omtrent to fot. I sentrum av byen Pensacola dekket over én meter med regn gatene, skriver AP.

«Sally» slo inn over kysten av Alabama natt til onsdag med en vindstyrke på opp mot 47 sekundmeter, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC). Siden den beveger seg svært langsomt framover – bare 5–7 kilometer i timen, rekker den å slippe fra seg store mengder nedbør før den forflytter seg videre, skriver NTB.

NHC har varslet at orkanen kan føre til et historisk høyt og livsfarlig flomnivå.

Minst 377 mennesker har allerede blitt reddet fra vannmassene i Florida-fylket Escambia , sier sheriff David Morgan ifølge nyhetsbyrået AP. Blant dem var en familie på fire som hadde søkt tilflukt i et tre.

I Orange Beach i Alabama har rundt 50 personer blitt evakuert fra vannmassene. Flere er fortsatt fanget i husene sine. Foto: DAN ANDERSON / EPA

I byen Pensacola har vannmassene allerede omgjort gater til frådende elver, og biler kan kan ifølge AP ses flytende rundt.

Torsdag får fylket hjelp fra 200 medlemmer av nasjonalgarden.

– Vi kommer til å måtte evakuere hele lokalsamfunn. Det kommer til å bli en massiv operasjon de neste dagene.

Ifølge Florida-guvernør Ron DeSantis har rundt 200.000 personer i delstaten mistet strømmen. Han sier at vannmassene vil fortsette å skape trøbbel de neste dagene, og ber folk være på vakt.

Også i Alabama har orkanen ført til store mengder med nedbør. Minst 50 personer er reddet fra oversvømte hjem i Orange Beach, sier ordføreren Tony Kennon til AP.

– Det er noen vi ikke har nådd fram til fordi vannet er så høyt. Men de er trygge i hjemmene sine, og så snart vannet trekker seg tilbake vil vi redde dem, sier han.

Delstatens guvernør Kay Ivey har erklært unntakstilstand og bedt folk langs kysten om å søke tilflukt andre steder.

Det nasjonale orkansenteret skriver natt til torsdag norsk tid at orkanen fortsetter å føre med seg store nedbørmengder nordover, over det vestlige Alabama og østlige Georgia.

– Katastrofale og livstruende oversvømmelser fortsetter over deler av Florida og Alabama, skriver de på Twitter.

I august traff orkanen «Laura» USA. Her kan du se noen av ødeleggelsene den førte med seg:

Publisert: 17.09.20 kl. 03:11

