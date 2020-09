SYMBOL PÅ HÅP: Timothy Ray Brown ga verden håp om at hiv kan kureres. Foto: Manuel Valdes / AP

Var første i verden til å bli kurert for hiv – døde av kreft

Timothy Ray Brown ble hiv-fri etter en kreftbehandling for 12 år siden. Onsdag døde han etter at kreften tidligere i år kom tilbake.

Amerikanske Brown ble diagnostisert med hiv da han i 1995 bodde i Berlin.

Hiv-viruset ødelegger kroppens såkalte CD4-celler, som er livsviktige for menneskers immunforsvar.

12 år senere, i 2007, ble Brown diagnostisert med leukemi. Som et ledd i behandlingen av blodkreften gjennomførte legene en beinmargstransplantasjon som kurerte amerikaneren for både hiv og kreft.

Transplantasjonen kom fra en donor med en sjelden genetisk mutasjon som gjorde ham immun mot viruset.

Den vellykkede behandlingen av Brown ga verden håp om at det er mulig å kurere sykdommen, som kan lede til aids. Han har senere blitt referert til som «Berlin-pasienten».

Onsdag bekreftet hans partner Tim Hoeffgen at 54-åringen har gått bort, etter at leukemien tidligere i år kom tilbake.

– Det er med stor sorg jeg meddeler at Timothy gikk bort... omringet av meg og venner, etter en fem måneders kamp mot leukemi, skriver Hoeffgen på Facebook.

– Tim dedikerte livet sitt til å fortelle sin historie om sin hiv-kur og ble en ambassadør for håp, skriver partneren videre.

– Åpnet døren for forskere

Verdens ledende uavhengige aidsorganisasjon IAS uttrykte sorg over nyheten om Browns død.

– Vi skylder Timothy og hans lege, Gero Hutter, en stor takk for å ha åpnet døren for forskere til å utforske ideen om at en kur mot hiv er mulig, sier IAS-president Dr. Adeeba Kamarulzaman ifølge BBC.

Selv om leukemibehandlingen kurerte Brown for hiv, forblir transplantasjonen først og fremst en behandling for kreft. Den er både for risikabel og for dyr for hiv-pasienter i utviklingsland der sykdommen er utbredt.

les også Ny studie: Fjernet hiv-virus fra mus med CRISPR

Ny pasient kurert

I fjor ga en ny hiv-pasient, den såkalte «London-pasienten», nytt håp i kampen mot sykdommen. Britiske Adam Castillejo fikk etter en kreftdiagnose den samme behandlingen som Brown.

Tidligere i år sto han frem og fortalte at han 30 måneder uten tradisjonell medisinsk behandling fortsatt ikke hadde spor av hiv-infeksjon.

Offisielt har forskerne kalt tilstanden en «langvarig remisjon», men i flere intervjuer har det blitt omtalt som en kur – med forbehold om at det er vanskelig å beskrive noe det kun er to kjente tilfeller av.

– Selv om behandlingen til Timothy og Adam ikke er gjennomførbar i stor skala, representerer den et kritisk vendepunkt for arbeidet med å finne en hiv-kur, sier professor Sharon Lewin, direktør for Peter Doherty institutt for infeksjon og immunitet i Melbourne i Australia.

– Forskermiljøet håper at vi en dag kan hedre Browns arv gjennom en trygg, kostnadseffektiv og bredt tilgjengelig plan for hiv-remisjon og kur, ved å ta i bruk genredigering eller teknikker som opprettholder immunkontrollen, sier Lewin ifølge BBC.

Publisert: 30.09.20 kl. 19:01

