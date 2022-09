STOPP: Nord Stream 1, rørledningen som strømmer russisk gass til det europeiske markedet, kommer i land her i Lubmin i Tyskland.

Gass-stoppen: Russland skylder på sanksjonene

Russland vil ikke reparere gassrørledningen Nord Stream 1 før sanksjonene oppheves. Markedsprisen på gass, og dermed også strøm, bykset på nytt oppover.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er ikke Gazproms skyld, sa president Putins talsmann Dmitri Peskov til statlig russisk TV mandag,

– Skylden har politikerne som har vedtatt sanksjonene mot Russland, la han til, ifølge Reuters.

Gazprom opererer gassrørledningen som forsyner Tyskland og kontinentet med gass, som igjen brukes til å produsere elektrisk kraft.

Markedsprisen på naturgass steg med 30 prosent mandag morgen. Prishoppet var en direkte reaksjon på at Gazprom i helgen varslet at Nord Stream 1 vil være stengt på ubestemt tid - på grunn av en oljelekkasje i prosessanlegget på russisk side.

PUTINS MANN: Talsperson Dmitri Peskov.

Putin setter dagsorden

Nå antyder Kreml at gassforsyningen gjennom rørledningen vil opphøre fram til de vestlige landene fjerner sanksjonene mot Russland.

Dermed spisser den økonomiske krigen mellom Russland og Vesten seg ytterligere til.

Nordeas sjefsøkonom Annika Winsth sier at Europa nå påføres nye energi-sjokk:

– Putin setter dagsorden mens vi sitter på hans fang, sa Winsth til Sveriges Television mandag morgen.

Får ikke reparert

Gazprom varslet i helgen om at service på turbinen som lekket olje ikke var mulig å gjennomføre på grunn av sanksjonene. Det er det tyskeide selskapet Siemens Energy som har kontrakten om vedlikehold, men selskapet sier at de ikke har fått noen bestilling fra Gazprom.

Siemens Energy opplyste også at oljelekkasjen ikke var av en slik dimensjon at den i seg selv skulle gjøre det nødvendig å stenge av gasseksporten fullstendig, slik Gazprom har gjort.

– Hvis europeerne bestemmer seg for å nekte å vedlikeholde sitt utstyr, eller utstyr som tilhører Gazprom, som de er forpliktet til å gjøre etter avtaler, så er ikke dette Gazproms feil, sa Peskov.

Rasjonering

Det tyske gassimportselskapet Uniper kan ikke lenger utelukke at Tyskland må rasjonere på gassen:

– Vi han ikke utelukke at Tyskland kommer til å vurdere å rasjonere gass, sa toppsjefen Klaus-Dieter Maubach til Reuters.

Den svenske Riksdagen ble mandag hasteinnkalt til et ekstraordinært møte for å stille statsgarantier overfor det nordiske kraftmarkedet.

I helgen varslet den svenske statsministeren Magdalena Andersson at slike garantier var påkrevd for å hindre finansiell ustabilitet i Norden, som en følge av at Russland stopper gasseksporten gjennom Nord Stream 1.