Se dokumentar: «Enemies of the State»

Den bisarre historien om hackeren og den tidligere militæranalytikeren Matt DeHart har vekket oppsikt verden over. Når amerikanske myndigheter straffeforfølger ham for å lure mindreårige til å sende ham nakenbilder, rømmer familien landet og hevder det hele er et komplott for å hindre ham å avsløre statshemmeligheter.

VG har kun rettigheter til å vise «Enemies of the State» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 6 år.