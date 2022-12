LASERMASKIN: En tekniker i arbeid ved maskinen som er brukt for å skape fusjonsenergi ved Lawrence Livermore National Laboratory.

Norsk energiforsker etter historisk gjennombrudd: − Jeg tror dette vil bli den store løsningen

Amerikanske forskere presenterte tirsdag en milepæl innen såkalt fusjonsenergi, som mange håper skal kunne løse klimakrisen. Men norske forskere er med på et prosjekt de mener er enda bedre.

Vi skal snart komme tilbake til det, men først til USA:

Tirsdag kunngjorde landets enerigminister, Jennifer Granholm, at amerikanske forskere ved Lawrence Livermore National Ignition Facility for første gang i historien har klart å få mer energi ut av en såkalt kontrollert fusjonsreaksjon enn de har puttet inn for å sette reaksjonen i gang.

I et svært kort - men viktig øyeblikk - lyktes de med å generere 50 prosent mer energi enn de brukte.

– De gjør et arbeid som vil hjelpe menneskeheten å løse noen av de mest komplekse og presserende problemene vi står ovenfor, som å skape ren energi som vil kunne bekjempe klimakrisen og å beholde avskrekkende atomvåpen uten kjernefysisk testing, sa Granholm på en pressekonferanse.

Og grunnen til at så store ord blir brukt er at fusjonsenergi vil være miljøvennlig. Den baserer seg på råstoffer vi har mer enn nok av. Den danner ikke farlig radioaktivt avfall, slik atomenergien som kalles fisjonsenergi gjør. Og den slipper ikke ut CO2, slik kull gjør.

Og den vil, dersom det går slik forskerne tror og håper, være en energikilde som i praksis vil kunne vare evig.

ENERGIMINISTER: Jennifer Granholm under tirsdagens pressekonferanse i Washington, D.C. i USA.

Men den gode nyheten fra USA representerer bare et delmål i veien dit. Forskerne har klart noe man aldri har klart før, men svært mye forskning og utvikling gjenstår.

Eller som professor Riccardo Betti ved University of Rochester sier det:

– Dette er som når mennesker første gang lærte å gjøre olje om til bensin. Vi har fortsatt ingen motor og vi har ingen dekk, så vi kan ikke si at vi har en bil.

Men rundt i verden jobber mange med å utvikle den «bilen», eller fusjonsenergi som faktisk kan levere kraft til strømnettet.

Blant annet Odd Erik Garcia og Audun Theodorsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Info SLIK GJORDE DE DET 192 kraftige lasere varmet opp en pellets på størrelse med et pepperkorn til over tre millioner grader.

«Pepperkornet» bestod av hydrogenvariantene deuterium og tritium, hydrogenatomer med henholdsvis ett og to ekstra nøytroner.

I løpet av et billiondels sekund pumpet forskerne inn energi tilsvarende sprengkraften i omtrent 1 pund (0,45 kg) TNT. I fusjonsreaksjonen som ble antent, kom energi tilsvarende 1,5 pund TNT ut.

Fusjon er den kjernefysiske prosessen som er kilden til solens energi. Den er allerede brukt i hydrogenbomber, men utfordringen har vært å hente ut energi fra en kontrollert fusjon. En stor utfordring er at fusjon skjer ved svært høy temperatur og trykk, som er svært vanskelig å kontrollere.

I motsetning til dagens atomkraftteknologi, fisjon – der uranatomer spaltes – skaper ikke fusjon radioaktivt avfall. Kilder: NTB og New York Times. Vis mer

Titusener av år

I samtaler med VG tirsdag hyller de to sine amerikanske kolleger.

– Vitenskapelig er dette et stort steg. Jeg tror nok de feirer ganske heftig i USA i dag, sier førsteamanuensis Theodorsen.

– Det er helt fantastisk det de har fått til. Dette er definitivt en merkedag. Får vi til fusjonsenergi er det nesten umulig at det ikke blir revolusjonerende for verden. Jeg tror dette kommer til å bli den store løsningen, sier professor Garcia.

ILLUSTRASJONSBILDE: Laserstråler treffer en metallsyllinder og varmer den opp til 150 millioner grader, for å skape såkalt fusjonsenergi.

Men også de to norske fusjonsenergiforskerne påpeker at det er langt igjen til det endelige målet: En ren energikilde som ifølge Garcia kan vare i titusener av år.

– Amerikanerne har demonstrert at det er et potensiale der, så er det om å gjøre å realisere det potensiale. Det er en minst like stor utfordring, sier Theodorsen.

Og det er ikke sikkert at det er de amerikanske forskerne som ligger best an til å realisere potensialet selv om det er de som nettopp har nådd den viktige milepælen med mer energi ut enn inn.

– Et veldig mye større skritt

Universitetet i Tromsø er med på et internasjonalt samarbeidsprosjekt som forsøker å få til fusjonsenergi med en annen metode enn amerikanerne bruker.

Veldig forenklet bruker forskerne hos Lawrence Livermore National Ignition Facility store laser, mens Tromsø og co bruker veldig kraftige magneter. Dette er to parallelle løp, så det de nå har fått til «Over There» kan ikke brukes her, forklarer Theodorsen.

– Vi snakker nok 2025 til 2030 før vi kan få det til med vår metode.

– Men hvem er nærmest å faktisk kunne levere strøm ved hjelp av fusjonsenergi?

– Vi er mye nærmere å utvikle en reaktor, så da er det ikke SÅ langt før vi faktisk kan levere strøm på nettet. De er ikke i nærheten av å ha bygd det som skal til for å levere energi. Vi har fokusert på både fysikk og reaktorbygging på samme tid, mens de har fokusert mest på selve fysikken, svarer Theodorsen.

SOM SOLA: Prinsippet bak fusjonsenergi er det samme solen gjør: Fusjonere hydrogen til helium. Utfordringen er at dette blant annet krever enorm varme, og skal altså gjøres her på jorden.

Professor Garcia stemmer i:

– Dette er et viktig skritt på veien. Men jeg har utvilsomt mer tro på å sperre inne gassen med magnetiske felt. Snart vil vi også klare å få ut mer energi enn vi putter inn, og jeg vil hevde at det kommer til å være et veldig mye større skritt.

Vil ha norske politikere på banen

Han påpeker likevel at det er viktig å også satse for fullt på amerikanernes teknologi.

– Vi har et desperat behov for å få tak i nye, rene energikilder. Derfor er det utrolig flott det de har fått til der nå, sier Garcia.

Selv om det kan være flere tiår før fusjonsenergi faktisk er i kommersiell bruk forventer begge de to norske forskerne at de neste årene vil gi mange nye milepæler. Hvor raskt det kan gå våger de ikke spå, men vi kan trygt slå fast at det ikke er dette som vil få ned de høye strømprisene denne vinteren.

Men fra den dagen teknologien forhåpentligvis kan taes i bruk trenger det ikke ta lang tid før den kan bli tilgjengelig for alle. Derfor mener Garcia at Norge også bør satse på fusjonsenergi.

PÅ INNSIDEN: To teknikere jobber med lasermaskinen som har blitt brukt på Lawrence Livermore National Laboratory i California. Bildet er fra 2008.

Men så langt har det vært en fraværende debatt her til lands. Da Norge inngikk EØS-avtalen sa man nei til å være en del av samarbeidet rundt atomenergi, fordi Norge ikke ønsket å være en del av forskning som kan lede til atombomber. Garcia sier at siden man ikke ville være med på det som handler om fisjon, som altså er teknologien man har brukt til å lage atombomber og bygge kjernekraftverk med, så har man heller ikke deltatt på det som handler om fusjon.

– Dermed har Norge bare sagt blindt nei til dette. Folk flest vet ikke så mye om den fantastiske forskningen som pågår på dette feltet. Det gjelder også politikerne. Det er en unødvendig ignoranse, mener professoren.

– Rett og slett pinlig

Han mener Norge bør være å bidra til denne forskningen fordi vi har et forskningsmiljø med svært god kompetanse på området, men også fordi det kan være penger å hente fra det som kan bli en gigantindustri.

– Se for deg at vi lykkes med dette og at man innen år 2100 skal forsyne hele verden med fusjonsenergi. Da skal det bygges titusener av reaktorer. Dette er som skapt for Norge. Vi bør være en del av den leverandørindustrien.

Og dessuten:

– Dersom dette blir den store løsningen på verdens energibehov så vil Norge stå utenfor og gjøre oss avhengige av andre dersom vi ikke snart melder oss på. Skal man være med her må man være med fra starten av. Nå må politikerne våkne, sier Garcia.

Han mener også at et land som har tjent så mye penger som Norge på olje og gass, noe som har vært med å skape klimaendringene verden står overfor, har en forpliktelse til å bidra økonomisk.

– Det er rett og slett pinlig at vi ikke er med.

