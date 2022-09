FARVEL: Soldater tar farvel med sin kollega og venn Olga Simonova etter at hun ble drept i krigen. Bildet er tatt 16. september.

Ukraina hyller russisk kvinne som kjempet på deres side

Olga Simonova forlot Russland da hun ikke lenger klarte å lukke øynene for grusomhetene hjemlandet sto for.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ble avfyrt salutt da venner og medsoldater samlet seg for å ta farvel med en russisk kvinne, som ble drept fra hun kjempet på Ukrainas side i krigen.

Olga Simonova ble 34 år gammel, og minnes for hennes mot og vennlighet.

Det blå og gule ukrainske flagget ble lagt over kisten hennes, da hun ble gravlagt i Kyiv fredag.

Det er nyhetsbyrået AP som skriver om Simonova. De snakket med henne bare noen dager før Russland invaderte Ukraina.

– Kunne ikke lukke øynene lenger

AP møtte henne i en skyttergrav i Donbas-regionen tidligere i år.

Der hadde hun vært i årevis og kjempet sammen med ukrainske soldater mot russiskstøttede separatister.

Simonova ble født i den russiske byen Chelyabinsk. Hun hadde stor interesse for sport og sa at hun alltid var stolt over å konkurrere for Russland.

Men hun begynte å føle på en usikkerhet etter Russlands krig i Tsjetsjenia, og annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

KYIV: Olga Simonova ble 34 år gammel. Hun ble gravlagt i Kyiv 16. september 2022.

Fylt av tvil om at hun «noen gang kunne heise flagget til sitt hjemland» igjen, tok Simonova en dramatisk avgjørelse.

Hun reiste til Ukraina for å kjempe mot hjemlandet sitt. Først som frivillig soldat, så som helsepersonell. Til slutt ble hun en del av militæret i Ukraina.

– Jeg hadde en følelse av at jeg kunne håndtere det og det jeg gjorde var riktig og nødvendig. Jeg kunne lukke øynene lenger og måtte bare kjøpe en enveisbillett. Jeg kjøpte den og dro, sa hun til AP.

Døde da bilen traff en landmine

Simonova fortalte til AP at hun aldri hadde lagt skjul på at hun var russisk. Hun var åpen om dette med sine medsoldater.

Hun ble etter hvert sersjant og fikk kommandoen over både infanteri- og artillerienheter.

RUSSISK: Olga Simonova er russisk, men klarte ikke lenger å se bort fra grusomhetene som hennes hjemland sto for.

Venner og kolleger forteller til nyhetsbyrået AP at hun nylig ble omplassert fra Øst-Ukraina, til Kherson i sør.

Simonova skal ha mistet livet da kjøretøyet hun satt i traff en landmine 13. september.

– Hun ble respektert, ikke bare som en sjef, men som person, sa Dmytro Karabinovskyi, hennes tidligere sjef og venn til AP.

Skrekkfunn i Izjum

Ukraina har siden august gjennomført en motoffensiv i Kherson og tatt tilbake flere områder.

Blant annet byen Izjum. Da ukrainske soldater kom til byen ble det meldt om funn av en massegrav med mer enn 400 kropper.

– Antallet drepte i Izjum kan være flere ganger høyere enn det var i Butsja, sier Oleh Kotenko, Ukrainas kommisjonær for savnede personer, ifølge nyhetsbyrået Unian.

I mars trakk russiske styrker seg tilbake fra Butsja etter intens motstand fra ukrainerne. I ettertid har det kommet frem at russiske soldater torturerte og henrettet innbyggere i byen.

Ifølge Kharkiv-guvernør Oleh Synegubov, skal det være tegn på tortur på nesten alle likene som er hentet opp fra massegraven i Izjum.

Russiske angrep flere steder

Lørdag melder det russiske forsvarsdepartementet at de angriper flere ukrainske stillinger ulike steder i Ukraina.

Områder som er under angrep, skal være Kherson, Kharkiv og Donetsk, ifølge departementet, melder Reuters.

Disse opplysningene er foreløpig ikke bekreftet fra ukrainsk side.