TRANG I NØTTA? Ekornet fikk heldigvis hjelp av Brannvesenet i Dortmund i Tyskland til å komme seg ut av den kummerlige tilværelsen.

Nøtteliten i kumlokket

En turgåer i Dortmund fikk seg litt av en overraskelse da hun så et ekorn som stakk knollen opp gjennom et kumlokk. Og der satt den, gitt.

Ekornet var bom fast, det kom seg hverken frem eller tilbake og var, som man ser, rimelig fortvilet.

Kvinnen bøyde seg ned for å hjelpe Nøtteliten, men hen var ikke akkurat samarbeidsvillig. Det stressede ekornet takket nemlig for innsatsen ved å forsøke å bite sin reddende engel.

Nå var gode råd dyre. Kvinnen la et skjerf over den lille tassen for å roe den ned mens hun fisket opp mobilen og ringte brannvesenet.

HJELP: De møtte mannsterke opp, brannvesenet i Dortmund. Det sto virkelig ikke på innsatsen da de skulle befri ekornet som plutselig hadde pådratt seg verdens tyngste halsring.

Da brannmannskapene kom, løftet de opp kumlokket og forsøkte å lirke ekornet løs, men det var lettere sagt enn gjort og det tok en stund før de klarte å befri gnageren, skriver Presseportal.

Det viste seg at ekornet var helt uskadd, og da den endelig kom seg løs, pilte den opp i nærmeste tre.

Husker du kjøttmeisa som poserte med nyfanget mus?

Og det er ikke første gang dette skjer i Dortmund. For fire år siden måtte brannvesenet hjelpe et annet ekorn som hadde satt seg i samme umulige situasjon med et kumlokk rundt halsen.

Om det er samme ekorn, sier historien ingenting om.

