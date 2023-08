Private samtaler mellom Pence og Trump: «Du er for ærlig»

1. juledag: Da Pence ringte Trump for å ønske ham god jul, skal Trump raskt ha vridd samtalen til sertifiseringen i Kongressen den 6. januar. Trump skal ha gjentatt at han ønsket at Pence avviste valgresultatet. Pence skal ha stått imot, og sagt: «Du vet at jeg ikke har makt til å endre utfallet.»

1. nyttårsdag: Trump hadde akkurat fått høre at Pence hadde motsatt seg et rettslig forsøk på gi visepresidenten makt til å avvise stemmer under seremonien i Kongressen.

Pence skal ha sagt at det ville stride mot grunnloven. Trump skal ha svart: «Du er for ærlig». Et par timer etter samtalen tvitret Trump:

«The BIG Protest Rally in Washington, D.C., willtake place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!»