DRAPSSTEDET: Lørdag samlet ungdommene seg i dette dansestudioet for å feire en 16-årsdag. Søndag var området avsperret som åsted.

To tenåringer pågrepet etter skyting i bursdagsselskap i USA

Fire er døde og 32 skadet etter at gjerningspersoner åpnet ild på en 16-årsdag i Alabama i USA lørdag. Onsdag ble to mindreårige mistenkte arrestert.

To tenåringer er arrestert i forbindelse med masseskytingen i småbyen Dadeville i Alabama lørdag kveld.

Det var under feiringen av en 16-årsdag i Dadeville i delstaten Alabama at en 17-åring og en 16-åring formentlig åpnet ild mot de tilstedeværende i et dansestudio som var leid for anledningen.

Ugjerningene resulterte i at fire personer mistet livet og 32 ble såret – av dem hadde 15 tenåringer skuddsår. Fire personer er fortsatt kritisk skadet onsdag, opplyser det lokale politiet.

De mindreårige mistenkte er begge siktet for overlagt drap på fire personer.

Delstatspolitiet sier de ennå er i en tidlig fase av etterforskningen og at det vil bli tatt ut flere siktelser.

Politiet oppfordret onsdag flere med informasjon om skytingen til å melde seg.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Vi skal sørge for at hver eneste én av ofrene får rettferdighet, og ikke bare de avdøde, sier Jeremy Burkett i Alabama-politiet ifølge ABC News.

SØRGER: Lokalsamfunnet Dadeville samlet seg søndag i kjølvannet av masseskytingen.

Motiv ukjent

Den brutale skyteepisoden er en av minst 165 amerikanske masseskytinger der fire eller flere har blitt skutt i de første fire månedene dette året, ifølge Gun Violence Archive.

Det er fortsatt ikke klart hvorfor gjerningspersonene åpnet ild mot bursdagsselskapet.

– Vi kan ikke gå inn på motiv per nå, sier politisjefen Burkett.

– Det er del av en pågående etterforskning. Vi kan ikke dele det.

Politiet har heller ikke uttalt seg om gjerningsmennene hadde en relasjon til Alexis Dowdell, som arrangerte festen.

De siktedes hjemby er Tuskegee, cirka 48 kilometer sør for Dadeville.

16-åringen mistet broren sin Phil Dowdell (18) i angrepet sammen med tre andre i alderen 17 til 23 år.

MINNESMERKE: Blomster og ballonger nedlagt foran dansestudioet hvor skytingen fant sted.

Familien lettet

Familien til en av de drepte er lettet over nyheten om at to mistenkte er arrestert for skytingen.

– Jeg er glad for at etterforskningen går bra og at noen vil stå til ansvar for alle ofrene, sier Lashonda Allen, tanten til Phil Dowdell, til CNN.

Phil skal ha blitt skutt to ganger i nakken og døde en måned før han skulle uteksamineres fra gymnaset.

– Jeg vil bare ha rettferdighet for min kjære og alle andre barn som var involvert. De tok fra meg en bit av hjertet mitt, og jeg vet at de andre foreldrene føler det på samme måte, sier Lashonda Allen.

FAMILIEN: Fra v.: Zaniriah Dowdell, Latonya Allen, Alexis Dowdell og avdøde Phil Dowdell.

– Et mareritt

Minutter før skytingen skal Latonya Allen – moren til Phil – og bursdagsjenta Alexis ha hørt om observasjoner av bevæpnede personer på festen, forteller de til CNN.

Moren skal ha kommet med følgende kunngjøring på høyttaleren:

– Hvis noen her inne har våpen, så er dere nødt til å gå, for vi er her for å feire Alexis’ fødselsdag.

Deretter skal datteren og flere andre ha gjennomsøkt lokalet for bevæpnede personer uten å finne noen.

Kort tid etterpå, mens ungdommene danset til musikken fra DJ-en på festen, hørtes smell fra skudd som ble avfyrt, forteller familien.

Alexis evakuerte lokalet og kom seg i sikkerhet. Da skytingen opphørte gikk hun inn i lokalet igjen sammen med moren.

Da lysene ble slått på finner bursdagsjenta broren sin på gulvet i et blodbad av skadde kropper.

– Du kommer til å klare det. Ikke gi opp, sa Alexis til broren sin som gikk inn og ut av bevissthet.

Innen nødetatene ankom stedet var broren borte. Familien sitter igjen med sorgen.

– Det er et mareritt som jeg ikke ønsker for noen foreldre – å gå inn og se sin kjære ligge der i en pøl av blod. Det er det verste jeg kunne opplevd i livet, sier Allen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post