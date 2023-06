Spanske medier: Tre svensker pågrepet - mistenkt for voldtekt av to norske kvinner

Kvinnene skal ha møtt mennene via Snapchat, ifølge spanske medier.

Det spanske nyhetsbyrået EFE får bekreftet fra politiet at det er tre unge svensker, to av disse mindreårige, som er pågrepet og mistenkt for voldtekt av to norske kvinner.

De to kvinnene skal ha oppsøkt det lokale sykehuset for undersøkelser like etterpå.







Spansk politi har nå startet en etterforskning.

Ifølge spanske medier har kvinnene fortalt at de møtte svenskene via Snapchat. Hendelsene skal ha skjedd i tilknytning til en fest som kvinnene var invitert på i en leilighet som mennene leide i Marbella. Det skriver lokalavisen La Opinión de Málaga.

VG har vært i kontakt med det norske Utenriksdepartementet, som vil komme tilbake med informasjon når de har fått undersøkt saken nærmere.

Ifølge det spanske nyhetsbyrået EFE skal hendelsene ha skjedd natt til sist søndag. En annen spansk avis, ABC de Sevilla, melder derimot at hendelsene skjedde torsdag.

