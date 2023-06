BRUTALT: Fem barn døde i angrepet angrepet ved byen Dnipro i Ukraina. President Volodymyr Zelenskyj sier at minst 500 barn nå er drept siden krigen startet.

Gravde frem sin to år gamle datter

En ukrainsk far hastet hjem fra fronten i håp om å finne datteren i live. Men Liza (2) lå død i ruinene av hjemmet deres.

Kortversjonen Liza (2) ble drept i et russisk luftangrep i byen Dnipro i Ukraina.

Angrepet såret 25 personer, inkludert fem barn

President Volodymyr Zelenskyj fordømmer angrepet og sier over 500 barn er drept i krigen. Han uttrykker vilje til å starte en større motoffensiv mot russiske styrker. Vis mer

Liza hadde akkurat fylt to år. Hun lå i ruinene i om lag ett døgn, før faren gravde henne frem med sine egne hender.

I ruinene fant han også sin egen kone. Hun var i live, men alvorlig såret, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Bare forestill deg omfanget av denne tragedien, uttalte den ukrainske visestatsministeren Iryna Vereshchuk.

Sønnen var alene hjemme

Angrepet utenfor byen Dnipro er en av Russlands siste luftangrep i krigen, rapporterte ukrainske myndigheter søndag.

25 personer skal ha blitt såret. Fem av dem skal ha vært barn.

Dnipro ligger mange mil vest for frontlinjen.

Moren til ett av barna som overlevde, Alyona Serednyak, forteller til nyhetsbyrået AP hvordan hun opplevde angrepet:

– Jeg løp fra togstasjonen. Barnet mitt var alene hjemme. Vi prøvde å trekke ham ut gjennom det ødelagte vinduet, forteller hun.

Nå er sønnen innlagt på intensivavdelingen.

RUINER: Redningsfolk leter etter overlevende i ruinene i det som en gang var et hjem.

– Over 500 barn drept

President Volodymyr Zelenskyj fordømmer angrepet mot boligstrøket i Dnipro, der to år gamle Liza ble drept.

I en video publisert på Telegram søndag sier han at over 500 barn nå er drept i krigen.

– Russiske våpen og hat, som fortsetter å ta og ødelegge livene til ukrainske barn hver eneste dag, har drept hundrevis siden invasjonen. Mange av dem kunne blitt berømte forskere, kunstnere, idrettsstjerner som hadde bidratt til Ukrainas historie, sa Zelenskyj.

LETER: Søk etter overlevende pågikk i mange timer.

Også presidentens kone, Olena, engasjerer seg for barns lidelser og har dedikert et monument til dem i Ukrainas nest største by, Kharkiv.

– Foreldre holder barna sine i hånden når de tar sine første skritt, når de begynner i barnehagen og på skolen. Det verste du kan forestille deg er å holde hånden til et dødt barn. Det skal bare ikke være sånn. Barn skal leve! skal Ukrainas førstedame ha slått fast melder AP.

– Vi er klare

Angrepet ved byen Dnipro kom på tampen av en uke med gjentatte russiske angrep mot ukrainske byer. Luftangrepene er trappet kraftig opp, samtidig som russere er blitt bedt om å evakuere som følge av en stadig strøm av granatangrep mot russiske byer og landsbyer like ved den ukrainske grensen, melder NTB.

President Zelenskyj har sagt at Ukraina er klar til å starte en større motoffensiv mot russiske okkupasjonsstyrker.

– Vi tror fullt og fast på at vi kommer til å lykkes, sier han i et intervju med Wall Street Journal, som ble publisert lørdag.

– Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta. For å være ærlig kan det gå for seg på mange måter, helt forskjellige. Men vi kommer til å gjøre det, og vi er klare.

I mai sa Zelenskyj at Ukraina må få flere pansrede kjøretøy fra vestlige land før den lenge varslede motoffensiven kan starte. Etter dette har Zelenskyj deltatt på en rekke møter i utlandet der han har presset på for å få levert mer forsvarsmateriell.