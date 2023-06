MØTTES DENNE UKEN: Nato-sjef Jens Stoltenberg og USAs president Joe Biden.

Politico: Biden åpen for å endre Nato-hinder for Ukraina

Den amerikanske presidenten kan bidra til å gjøre Ukrainas vei til Nato-medlemskap litt mindre kronglete.

Biden skal være villig til å fjerne MAP (Membership Action Plan) for Ukraina. MAP er en handlingsplan for mulige medlemsland.

Det melder nettstedet politico.com, som refererer til to amerikanske tjenestepersoner. Washington Post melder også det samme.

Deltakelse i MAP har tidligere bidratt til å forberede land som blant andre Bulgaria, Estland, Latvia og Romania før de ble medlemmer. Bosnia Herzegovina deltar nå i MAP.

MAP krever at det potensielle medlemslandet gjennomfører militære og demokratiske reformer før Nato eventuelt vurderer landet som medlem.

Dersom Ukraina slipper unna MAP-prosessen får de samme behandling som Finland, som slapp dette skrittet før landet ble Nato-medlem tidligere i år.

Ukraina ville likevel ha blitt avkrevd demokrati-reformer.

Biden skal ha diskutert ideen med Nato-sjef Jens Stoltenberg da han besøkte Det hvite hus tidligere i uken.

En offentliggjøring av nyheten om å fjerne MAP for Ukraina kan komme så tidlig som under det kommende Nato-toppmøtet i Vilnius, skriver politico.

– Vi jobber med å finne en enighet om uttalelser som støtter Natos forpliktelser overfor integrasjonen av Ukraina, sier tjenestepersonen.

Stoltenberg har uttalt åpent til USA Today at han ikke ser noen grunn til å avholde toppmøtet uten et klart signal om at Ukraina en dag skal bli Nato-medlem.

ØNSKER Å BLI NATO-MEDLEM: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, her i et møte med Nato-sjef Jens Stoltenberg i april.

Hva betyr så fjerningen av MAP for Ukraina?

Tidligere Nato-ambassadør Ivo Daalder omtaler ideen som et viktig skritt.

– Det betyr at medlemskapsprosessen vil gå mye raskere. Og det forteller ukrainerne at de nærmer seg.

MAP-prosessen kan historisk sett ta lang tid. Ifølge Nato ble Bosnia Herzegovina invitert til MAP i 2010, og er altså fortsatt i prosessen.

Ukraina søkte medlemskap allerede i 2008, noe Russland motsatte seg kraftig.

Utenriksiminister Anniken Huitfeldt ville ikke svare på om Ukraina er medlem av Nato i løpet av de ti neste årene da VG snakket med henne i april i år.