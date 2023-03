SØK: Politiet gjorde søk og fant Liselotte i ett skogsområde utenfor Kramfors i Sverige.

Liselotte-saken rystet Sverige: Nå er 46-årig mann tiltalt

Svenske Liselotte (25) ble funnet død 80 kilometer fra hjemstedet. Nå er en 46-årig mann tiltalt for mishandling og drukning.

Svenske Liselotte (25) gikk inn en grå pickupbil utenfor hjemmet sitt i Timrå sentrum og forsvant 8. oktober i fjor. 10 dager senere ble hun funnet død Kramfors, 80 kilometer unna.

Nå skal en 46 år gammel mann være tiltalt for mishandling, drap og grovt brudd på gravfreden ifølge Aftonbladet.

– Gedigent etterforskningsarbeid

Det var i et område utenfor hytta til 46-åringen at Liselotte ble funnet, 18. oktober i fjor. Politiet fikk mistanke om at hun kunne være i området, etter at mobilsignal fra telefonen hennes brakte dem dit, ifølge Aftonbladet.

– Politiet har gjennomført et gedigent etterforskningsarbeid og jeg anser meg i dag å ha et tydelig bilde av hendelsesforløpet, sier aktor Christina Edlund Nilsson i en pressemelding ifølge SVT.

Mannen mistenkes å ha drept kvinnen gjennom å dra henne ned til et vann i nærheten av hytta, og drukne henne i vannet, skriver Aftonbladet. Ifølge SVT skal mannen også ha utsatt henne for vold mot hodet og kroppen. Etter dette skal han ha brakt kroppen 3 kilometer vekk, og håpet på at kroppen ikke skulle bli funnet.

Tidvis konfliktfylt relasjon

– Etterforskningen taler for att den avdøde 25-åringen og den mistenkte 46-åringen hadde en relasjon til hverandre som tidvis var konfliktfylt, sier Edlund Nilsson.

Liselotte og mannen skal ha jobbet sammen, skriver Aftonbladet.

Mannen skal siden hendelsen ha sittet i varetekt hos politiet, men ble tirsdag tiltalt for mishandling, drukning og brudd på gravfreden. Mannen nekter for å ha drept Liselotte, men har tilstått å ha brutt på gravfreden, skriver SVT.

Hovedforhandlingen starter i tingretten den 3. april, og ventes å holde på i fire dager, ifølge SVT.

