Huitfeldt om situasjonen i Russland: − Væpnet opprør

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier situasjonen i Russland nå er svært dramatisk. Det er litt over registrerte 100 nordmenn i Russland.

– Informasjonen i Russland er dramatisk og utvikler seg raskt, sier utenriksministeren i kveldens pressekonferanse - etter at Wagner-gruppen Wagner-gruppenWagner-gruppen er et privat, militært selskap, og består av leiesoldater som kjemper på Russlands side i Ukraina-krigen. har tatt kontroll over militæranlegg i landet, og er på vei mot Moskva.

Hun legger til:

– Dette er et væpnet opprør og vi er i tett kontakt med våre utenriksstasjoner i Russland.

Hun mener det er for tidlig å si noe om hva dagens utvikling betyr for gruppens aktivitet i Ukraina.

– Russiske myndigheter bærer et tungt ansvar for å beskytte sivile, sier hun.

Hun opplyser om at det er registrert litt over 100 norske borgere som i denne og neste uke befinner seg i Russland.

– Norske borgere i Russland oppfordres til å holde seg i ro og følge rådene fra lokale myndigheter.

De har så langt ikke fått henvendelser fra norske borgere som ønsker bistand.

UD fraråder reiser til Russland.

Utenriksministeren sier de tar situasjonen på største alvor.

– Vi er i nær dialog med allierte om utviklingen.

– Kan situasjonen påvirke Norge?

– Vi følger med blant annet langs grensen. Vi har ikke sett noen store endringer der, men det kan jo komme, og da har justisdepartementet veldig gode planer som kan iverksettes på kort tid.

På spørsmål om hvorvidt det er blitt en oppjustering sier hun at de følger situasjonen nøye.

Hun mener imidlertid ikke at man skal være for optimistisk når det gjelder situasjonen på bakken i Ukraina.

– Det er ingenting som tyder på at de trekker seg ut av Ukraina. Vi må fortsette å støtte Ukraina på alle mulige måter. Men det er tydelig at det er mangel på framgang i Ukraina på russisk side. Det bidrar til større spenninger og ustabilitet på russisk side.

Økte spenninger

– Hendelsene i Russland påvirker ikke Norges støtte til Ukraina. Det er ingenting som tyder på at trusselen mot Ukraina er mindre nå. Russland startet krigen i Ukraina, og kan når som helst velge å avslutte den, sier hun.

På spørsmål fra pressen om hvorvidt hun har fått informasjon om Ukraina vil prøve å utnytte situasjonen til å gjennomføre offensiv, svarer hun:

– Det har jeg ingen informasjon om.

– Vurderer norsk uUD å evakuere ambassadepersonell?

– Vi følger situasjonen meget nøye, men foreløpig er ikke det aktuelt.

Utenriksminsteren ønsker ikke å spekulere i motivet bak det som skjer nå, heller ikke hva hun tenker om det som kan skje videre.

– Det har jo vært slik over lang tid at vi har sett at nederlag, når det gjelder russiske styrkers militære oppnåelse i Ukraina, fører til økte spenninger internt i Russland. Det er en sammenheng.

Hun legger til at dette kan bidra til ustabilitet i det russiske politiske landskapet.

Beredskap i Norge

Til VG sier utenriksministeren at situasjonen er veldig ustabil - og utvikler seg fra time til time.

På spørsmål om hvilke grep som kan være aktuelle for Norge nå svarer utenriksministeren:

– Både utlendingsdirektoratet og politiet har utarbeidet egne detaljerte beredskapsplaner for håndtering av asylankomster ved Schengens yttergrense i nord. Og politiet og forsvaret samarbeider om kontroll av grensa mot Russland, iverksatte tiltak - både synlige og ikke-synlige - og det tilpasses i tråd med utviklingen av situasjonen. Alle kontrolleres ved grensen.

– Skal det skje noe med de som jobber for Norge i Russland, på ambassaden og generalkonsulatet?

– Det er viktig at vi får god oversikt over situasjonen og der gjør de ansatte ved ambassaden en veldig viktig jobb. Men vi har planer for eventuell evakuering.

Hun understreker at det ikke er iverksatt slike planer nå.

Styrker i Russland

Natt til lørdag ble det klart at Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin gikk inn i Russland med sine styrker, og ba russiske soldater om å ikke følge ordre.

Wagner-soldatene har tatt kontroll over alle militære anlegg i byene Rostov og Voronezj, gruppen beveger seg mot Moskva, der borgermesteren oppfordrer folk til å bevege seg minst mulig rundt i byen.

Like sør for Moskva har russiske styrker etablert maskingeværstillinger med sandsekker, i påvente av at leiesoldatene skal ankomme.

Prigozjin nekter for at dette er et militærkupp. Russlands president Putin kaller det som pågår forræderi og sier motsvaret vil være kraftig.

Følg situasjonen i Russland direkte her

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post