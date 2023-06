WAGNER? Her skal det ha blitt gjort endringer mellom den 14. juni og den 27. juni, ifølge Vertska.

Hevder å ha funnet Wagner-leir i Belarus

Den uavhengige russiske publikasjonen Verstka skriver at satellittbilder kan ha avslørt hvor Wagner-soldatene skal huses i Belarus.

Byggearbeider på militært område nær landsbyen Tsel i Belarus, kan indikere at det er igangsatt forberedelser for å huse soldater fra Wagner-gruppen, skriver Vertska.

De viser til satellittbilder som skal være tatt den 27. juni, og skal vise at det er satt opp nye konstruksjoner siden forrige bilde tatt den 14. juni.

Det skjer bare få dager etter at Belarus president Aleksandr Lukasjenko uttalte at han hadde tilbudt Wagner-krigerne et sted å slå leir.

Ifølge en uavhengig belarusisk militær overvåkningsgruppe har Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin møtt Lukasjenko flere ganger denne uken for å diskutere sin styrke i Belarus.

Dersom Wagner-soldatenes leir faktisk er nær Tsel, ligger den omtrent midt i Belarus, og rundt en times kjøretur fra Minsk. Den vil også være rundt 450 kilometer fra Kyiv.

Vil lære av Wagner

– De vil fortelle oss hva som er viktig nå – og taktikk og våpen, og hvordan vi skal angripe og forsvare oss. Det er dette vi må lære av Wagner-gruppen. Det er ikke noe å være redd for. Vi holder ørene åpne, sier Lukasjenko ifølge det statsstyrte belarusiske nyhetsbyrået Belta.

Tirsdag sa presidenten til Belta at det ikke er aktuelt å bygge noen egen leir for Wagner-gruppen, men at de vil ha et tilbud til dem om de ønsker det.

– Vi har tilbudt dem en av de forlatte militærbasene. Der har vi gjerder, vi har alt, sett opp teltene deres, sa Lukasjenko, ifølge Belta.

Info Fakta: Dette er Wagner-gruppen Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Mange av gruppens soldater er rekruttert fra russiske fengsler.

Wagner-gruppen har sendt soldater til en rekke land, blant dem Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik.

Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali.

Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin (62).

Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. (NTB) Vis mer

Wagner i Belarus

Wagner-tilbudet kom som følge av en avtale mellom Kreml og Wagner-sjefen Prigozjin, etter et væpnet opprør mot den russiske militærledelsen i helgen.

En del av avtalen var at Prigozjin skulle flytte til Belarus og trolig fortsette driften av Wagner-gruppen derfra.

Flere eksperter VG har snakket med reagerer på avtalen. Ekspertene mener at Jevgenij Prigozjin har all grunn til å se seg over skulderen i Belarus.

– Det er interessant at Wagner-soldatene kan dra til Belarus om de har lyst, sa Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet til VG onsdag.

– Det åpner teoretisk en mulighet for at Prigozjin kan bygge en livgarde rundt seg og skaffe våpen, slik at de kan passe på ham og sørge for at han ikke faller ut av et vindu, fortsetter den danske eksperten.