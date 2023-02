TRENGER MER AMMUNISJON: Jens Stoltenberg sier at forbruket av ammunisjon i Ukraina er så enormt at også lagrene i Nato-landene tømmes raskere enn forsvarsindustrien klarer å produsere nytt.

Stoltenberg: Ukraina kan få Nato-forsikringer etter krigen

BRUSSEL (VG) Natos generalsekretær Jens Stoltenberg åpner for at Nato-landene må hjelpe Ukraina med et solid og avskrekkende forsvar, også etter at krigen er over.

– Men først må Ukraina vinne krigen, sier Stoltenberg.

Ukrainas politiske ledelse ønsker seg et fremtidig Nato-medlemskap, i tråd med løftet fra Natos toppmøte i 2008, men som aldri er blitt virkelighet.

Etter at Russland invaderte Ukraina, har landet fått status som kandidatmedlem i EU, og har fått stadig mer militær hjelp fra Nato-landene.

Men ingen nye signaler om medlemskap fra de 30 nåværende Nato-landene.

Forsvare seg selv

– Når krigen er over, skal vi sikre at Ukraina kan avskrekke og forsvare seg selv, sa Stoltenberg foran denne ukens forsvarsministermøte i alliansen i Brussel.

I en senere fase åpner Stoltenberg for at Ukraina også kan få forsikringer for sin sikkerhet fra Nato-siden, men sier at det er altfor tidlig å si hvilken form de eventuelt vil kunne få:

– Det kan bli tema i en forhandlet løsning hvor også allierte land deltar. Jeg vil ikke spekulere i formen. Men en form for avtale hvor Nato kan stille forsikringer, kan bli en del av en løsning, la han til.

Tømmer ammunisjonslagre

Forbruket av ammunisjon i Ukraina er så enormt at også lagrene i Nato-landene tømmes raskere enn forsvarsindustrien klarer å produsere nytt.

– Mer ammunisjon, drivstoff og reservedeler må være på plass i Ukraina før Russland kan overta initiativet på slagmarken, sa Stoltenberg på pressekonferansen i Brussel mandag.

– Tempo kan spare liv, la han til.

Forsvarsalliansen har nå gått gjennom medlemslandenes egne lager av ammunisjon, og forbereder vedtak for å øke egen beholdning – samtidig som de kan forsyne Ukraina med nødvendig skyts til å ta tilbake territorium som Russland har okkupert.

Stoltenberg trakk fram Norge som et av landene som nylig har inngått flerårige avtaler om anskaffelse av ammunisjon, gjennom en avtale med våpen- og ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss.

Les også Fikk du med deg denne, om forløpet til krigen: På innsiden av Natos «War Room»

Lang ventetid

Men han sier at medlemslandenes må strekke seg enda lengre:

– Forbruket er flere ganger høyere enn produksjonen, sa Stoltenberg.

Han opplyste at ventetiden på bestilt tyngre ammunisjon har økt fra 12 til 28 måneder.

– Ordrer som legges inn i dag, kan ikke leveres før om to og et halvt år, sa Stoltenberg.

Tirsdag møtes forsvarsministrene i et 50-talls land som støtter Ukraina militært, og senere på dagen holder Nato et eget forsvarsministermøte.

Kampfly-diskusjon

Stoltenberg sier at han venter en diskusjon også om mulige fremtidige kampfly-leveringer til Ukraina. Det var det høyeste ønsket til president Volodymyr Zelenskyj da han besøkte London, Paris og Brussel i forrige uke.

Men et slikt bidrag er svært omstridt internt i Nato, selv om Storbritannia har varslet at de nå vil starte utdanning av ukrainske piloter på vestlige kampfly.

Stoltenberg avsto fra å svare på hva han selv mener om Nato bør levere kampfly til Ukraina.

– Jeg har ikke mer å si enn at vår støtte har utviklet seg gjennom nesten et år med krig. Det har vært diskusjoner om hvert steg. Vi hadde diskusjoner om Patriot-systemer, om panser, om stridsvogner, og om HIMARS langdistansevåpen, sa han.