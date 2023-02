TETT: Et bombefly av typen B-1B (øverst) eskortert av F-16, alle fra det amerikanske luftforsvaret, flyr innover Sør-Korea under en øvelse søndag. Bildet er frigitt av forsvarsdepartementet i Sør-Korea.

Svarer på Nord-Koreas rakett med felles militærøvelse

Søndag har USA, Japan og Sør-Korea avholdt felles militærøvelser som svar på Nord-Koreas rakett som havnet i Japanhavet lørdag.

Søndag avholder USA bilaterale bilateraleBilateral betyr tosidig. I denne sammenhengen betyr det at miltærøvelsene hadde to parter: USA og Japan, eller USA og Sør-Korea. De tre landene holdt altså ikke en samlet øvelse. militærøvelser med Japan og Sør-Korea.

Det skjer dagen etter at Nord-Korea fyrte av et interkontinentalt ballistisk missil interkontinentalt ballistisk missilEt missil - eller rakett - er et våpen utrustet med ett eller flere stridshoder med eksplosive ladninger. At den er ballistisk, betyr at våpenet beveger seg i en såkalt ballistisk bane i utkanten av atmosfæren fra oppskyting til målområde. Et interkontinentalt ballistisk missil har en rekkevidde på 5.500 til 16.000 kilometer, ifølge Store norske leksikon. (ICBM) som landet i Japanhavet – og dermed innenfor landets økonomiske sone.

Ifølge Japans forsvarsminister skal missilet hatt en rekkevidde på 14.000 kilometer – som potensielt er nok til å nå det amerikanske fastlandet.

Oppskytingen skal ha vært ment som en advarsel til USA og Sør-Korea.

LANGTREKKENDE: Testoppskyting av den nordkoreanske interkontinentale ballistiske missilet Hwasong-15.

USA fordømte hendelsen sterkt: De mener Nord-Korea øker spenningen i regionen unødvendig og at slike hendelser kan destabilisere sikkerhetssituasjonen, skriver NTB.

Hendelsen skjer i forkant av en felles taktisk øvelse USA og Sør-Korea skal ha i Washington neste uke. Der skal de diskutere hvordan landene skal reagere dersom Nord-Korea bruker atomvåpen.

Militæret i Sør-Korea opplyser at deres øvelse blant annet involverte bruken av amerikanske strategiske bombefly.

Japan deltok i øvelsen med F15-jagerfly, ifølge en uttalelse fra landets forsvarsdepartement, som beskriver sikkerhetsforholdene som «tiltagende alvorlig».

ADVARER: Kim Yo-jung kommer med skarpe advarsler til USA.

Kim Yo-jung, søsteren til Nord-Koreas statsleder Kim Jong-un, anklaget USA for å forsøke å gjøre FNs sikkerhetsråd til et verktøy for landets «fiendtlige politikk» overfor Pyongyang.

– Jeg advarer om at vi kommer til å følge med på hver eneste av fiendens bevegelser og ta adekvate, veldig kraftige og overveldende mottrekk mot enhver fiendtlig handling mot oss, sier hun.

Nord-Koreas rakettoppskyting lørdag er den første siden 1. januar.

Landets ballistiske missiler og atomvåpenprogram er erklært forbudt av FNs sikkerhetsråd.